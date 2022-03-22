資深媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士學歷、論文案，其委任律師張靜的住家和事務所，昨天被檢警依涉妨害秘密、個人資料保護法，張靜被帶回警訊，檢方訊後向法院聲請羈押。台灣陪審團協會今天聲援張靜，質疑檢方以告訴乃論輕微罪狀，搜索律師事務所，此例一開，不僅是對律師執業的重大傷害，更嚴重逡略辯護權的核心，這樣以後誰敢找律師辯護。

針對張靜律師的律師事務所被搜索，甚至張靜被檢方聲請羈押，台灣陪審團協會理事長陳為祥今天與律師鄭文龍、魏憶龍今舉行記者會，批評政府恣意搜索律師事務所，人權法治大倒退，更諷刺昨天看到消息以為是大陸維權律師的新聞，後來才發現是發生在台灣。

陳為祥指出，律師跟被告有通訊秘密權，律師魏辯護取得資料有保守秘密的義務，如果警方可以用這樣的方式掏空律師辯護權實質核心，只要警方搜索資料不就曝光，以後誰還敢找律師，這是非常嚴肅的問題，尤其這不是現行案，且是告訴乃論的陳年舊案，輕微罪行採取高強度的搜索符合比率原則嗎？希望檢方、警方秉公偵辦，不要逾越必要的程度。

「台灣人權法制在倒退中！」鄭文龍說，以前戒嚴時代都不敢對律師出手，民進黨執政後更進化，蔡政府跟共產黨靠攏，當初答應參審制、陪審制並行，後來改口說沒有，推動的國民法官在中共運作幾十年，人權法治跟中共靠攏，這是台灣危機。

鄭文龍合理懷疑，張靜擔任彭文正的辯護律師，因為跟蔡總統意見不合，彭文正不僅工作都沒了，還逃亡到美國，現在連張靜都被搜索，他相信蔡總統不敢下這個指示，但很可能是下屬揣摩上意邀功，刻意修理張靜爭功。

鄭文龍說，他跟張靜認識很久的時間，張靜是非常正派，維護民主法治的人權律師，相信他的品格，不會是隨便亂來的律師，當初張靜不當檢察官、法官，就是不希望跟貪汙腐敗或政治官僚同流合汙，此事涉及總統訴訟案，不能打壓反對者意見，希望相關單位長官指正這件事情。