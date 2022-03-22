根據CRIF中華徵信所最新發佈的2022年版台灣中型集團研究調查顯示，受到2020年全球爆發COVID-19疫情，250中型集團整體表現呈現「三進三退」的營運分岐波動，CRIF中華徵信所指出，這也是中型集團轉型過渡期的訊號。

在「三進」方面，包括：資產總額成長3.71％、稅後純益總額成長24.82％，創942.92億元歷史新高，以及純益率（獲利率）同步創下6.94％的新高。「三退」方面則包括投資總家數衰退0.85％、營收總額衰退3.71％，以及營收成長家數僅123家，營收成長家數衰退3.91％。

過去中型集團的特色就是成長性很高，2012年到2014年型集團無論投資總家數、資產總額、營收總額、稅後純益總額及純益率都是同步成長的，但由2015年起中型集團的投資家數成長、資產總額成長、營收總額成長和稅後純益成長就呈現分岐走勢、顯示在中型集團營運成長就已出現瓶頸。

CRIF中華徵信所提醒，全球產業供應鏈要求供應商大型化的壓力，是近五年來中型集團成長所面臨的最大壓力，由2020年中型集團對中國大陸以及對東協地區的營運，無論從投資家數、營收總額、資產總額都呈現兩位數的衰退即可看出。