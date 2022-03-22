瑪莎拉蒂惡煞張敦量、陳勁豪及李韋霖去年11月間與宋姓男大生車禍糾紛，持鋁棒毆打宋男殺人未遂案，在台中地院審理中，羈押期即將屆滿，3人各以無串供之虞等理由當庭請求交保。台中地院合議庭認為張敦量等3人羈押理由仍然存在，裁定，均自今年3月24日起延押2個月，張並持續禁止接見，可提抗告。

23歲張敦量與友人25歲李韋林、19歲陳勁豪3人在去年11月7日凌晨，駕駛瑪莎拉蒂名車，在中市與宋姓大學生發生行車糾紛，李、陳兩人架著宋男，張兇殘毆打，導致宋頭部重創。台中地檢署向法院聲押獲准，並在去年12月24日依殺人未遂、重傷害及強制等罪起訴3人。

台中地院接押審理至今，羈押期即將期滿，張等3人都在當庭請求交保。張敦量委任律師認為，張並無串供之虞；李韋霖的辯護律師則稱，李涉案情節不重，且羈押期間可能超出刑期；陳勁豪的律師則指稱，陳在過程中曾阻止張打人。

宋姓大學生的母親則擔心，雙方車禍的車損問題並未談妥，擔心張等人交保恐遭暴力討債；宋的委任律師則說，宋發生車禍時搭載的同車目擊友人都是學生，擔心遭張等人恐嚇、影響。

台中地院合議庭審酌認為，張等3人涉嫌殺人未遂等犯行，非予以羈押，難以進行審判，羈押原因仍存在，裁定3人自今年3月24日起延長羈押2個月，且張敦量持續予以禁止接見、通信及授受物件。