一名消息人士指出，俄羅斯已經在周一支付了一筆2029年到期的主權債券票息，該筆支付由代理銀行摩根大通(JPMorgan)處理。此為俄羅斯近期第二次避開公債違約危機。

俄羅斯原先預定在周一對債券持有人支付6600萬美元的票息。據熟知相關事務的人士指出，摩根大通周一已經與美國財政部合作，爭取了必要的批准。

摩根大通也在上周五處理了第一批俄羅斯債息，並將款項交給花旗集團，花旗再將款項分配給債券持有人。

俄羅斯目前有15筆未償付的國際債券，面值約400億美元。在烏克蘭危機爆發前，約有200億美元是由俄羅斯境外的投資基金和資產管理公司所持有。

俄羅斯下一個考驗是在3月28日要支付1.02億美元，之後在3月31日支付4.47億美元，且必須以美元支付。俄羅斯今年支付最高金額的20億美元、首筆全額償還的「本金」，預定在4月4日到期。

目前的問題是，即使俄羅斯有意願支付，在未來幾周和幾個月裡也會出現一些問題，特別是那些必須以美元償付的債券，因為美國外國資產控制辦公室(OFAC)發放的臨時許可將在5月25日到期。

如果俄羅斯沒有在規定的寬限期內支付任何債券，或者在規定以美元或歐元支付的情況下以盧布支付，就會構成違約。