運動服飾短纖布廠冠星-KY(4439)法說會前股價偏多表態，冠星-KY客戶之一的NIKE公布2022會計年度第3季度(截至2022年2月28日為止)財報，營收年增5%至108.71億美元、排除匯率變動因素不計年增8%，毛利率增至46.6%，表現優於市場預期。

冠星-KY大客戶耐吉(Nike)、愛迪達(Adidas)、Gap等品牌客戶今年釋單成長明確，上半年乃至於全年營收均有雙位數成長的預期。其中，耐吉成長最快，去年業績佔比竄升到近7%，貢獻業績約5億元，今年可望成長到6.5億元左右，年增逾25%，占比躍升到逾8%。

冠星-KY去年全年獲利3.36億元，EPS為10.72元，配發4.5元現金股利及2元股票股利。公司去年取得新興快時尚跨境電商Shein(希音)供貨合約，並已從9月出貨，隨著Shein的銷售量能持續放大，將再添冠星-KY成長新動能。Shein(希音)是一家中國在線快時尚零售商，其前身跨境婚紗電商SheInside由許仰天於2008年在中國南京創立。該公司以其價格極具市場競爭力的服裝產品及營銷手法而聞名。2014年，Shein收購了另一家中國電子商務零售商Romwe，使其成為「完全整合的零售商」。2020年，Shein是TikTok和 Youtube上聲量最高的品牌，以及Instagram上聲量第四高的品牌。