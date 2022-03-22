貝里斯籍聯利輪「UNIPROFIT」3月8日擱淺在台東富岡漁港外，歷經14天搶救，終於在今日上午8時許脫困，並避免近400噸殘油汙染海域。航港局指出，船隻將拖往高雄港，並向船東追討相關費用。

聯利輪擱淺後，航港局與船東嘗試漲潮脫困、減輕貨物等方式皆無奏效，迄今計召開13次應變會議。航港局指出，輪船上共16名船員（11名大陸籍、5名印尼籍）及殘油計399.5噸（重油328.7噸、柴油55.4噸、滑油15.4噸），所幸殘油並未外洩造成汙染。

航港局表示，因船上載有大量重油，且船東多次未依照應變會議決議辦理船舶移除相關作業，為確保我國海洋環境及海域安全，除依《商港法》對船東開罰外，另依法逕行採取應變，辦理大型吊車及拖船等緊急採購作業。

本次卸載減輕使用1250噸大型吊車，於19日上午從岸上開始吊掛貨物，至今日上午8時共拖吊1596噸貨物，該船於今日8時20分浮揚，再由2艘大馬力拖船配合潮汐，成功將該船拖淺，解除海上油污染危機。

確認聯利輪艙間水密性無虞後，航港局把該船拖往高雄港，後續將管制聯利輪出港，並向船東追償應變費用。