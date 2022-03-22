和碩首度參展電腦公會2022年數位轉型智慧城市展，和碩董事長童子賢到場站台，和碩表示展出5G O-RAN專網、智慧製造管理應用、專網垂直整合應用與軟硬體，同時透過不同應用場域，展現5G專網應用在智慧製造、衛星通訊防災備援系統、智慧運輸等的可實現性。

和碩表示，這次展出的5G O-RAN端到端解決方案，提供客戶彈性、快速、客製化的服務，並善用x86設備特性來降低硬體成本、提升後續硬體設備採購及維護升級的便利性，目前許多工廠都已有使用機械手臂或自動化設備，而5G專網藉由5G大頻寬與低延遲的特性，可以滿足連線速度、網路連接密度、快速彈性生產部署的需求，再加上後端且即時的大流量數據邊緣運算分析，可以提升生產效率，所有軟體在雲原生的架構下，可以根據需求彈性佈署在邊緣或雲端伺服器上，大幅度降低網路布建所需專屬硬體的成本。

另外，節能環保是全球最關注的話題，因此和碩積極地投入，和碩今年於MWC線上展示與工研院合作的5G基站系統節能軟體，經由智能系統演算法，可監控基站與終端裝置的傳輸與使用流量分布，將分散的終端裝置重新導向特定基站，在離峰時段可讓更多基站進入休眠。

和碩參與國發會分項專案，以5G的特性解決大眾運輸上傳頻寬不足、無法即時影像傳遞與列車移動訊號覆蓋等問題，和碩表示，與合作夥伴共同展利用骨幹分析技術學習並判斷，以提供更有深度的分析數據，可運用於乘客行為分析，如偵測跌倒意外、危險行為等協助解決軌道場域管理，降低公共運輸維安事件。

今年智慧城市展中，和碩也展出推出兩款符合ORAN規格、可移動式一體式機箱Pegatron 5G Private Network -Portable和Pegatron 5G Private Network -Premium，其中Portable為目前市面上移動性最高的5G專網硬體設備，搭配和碩自主開發的gNB、SMO（服務管理功能）管理系統以及內含商用化核網，可監控場域，如經由時分雙工技術，基地台能夠靈活配置頻率，依不同需求進行上傳和下載比例 調整，且可支援n78和n79頻段。

和碩表示，今年下半年度和也將會提出與微軟及伸波通訊合作的衛星通訊解決方案， 結合微軟全球網路服務基礎架構與衛星服務，提供新竹市消防局第一線救災與緊急應變通訊服務，透過5G O-RAN與衛星通訊技術來強化受災或偏遠地區的通訊能力與通訊系統的備援能力。

另外，和碩在台北市政府旁設置三杆一箱的5G智慧杆也現身展區，5G智慧杆建有5G小型基地台及毫米波聯網、電動車家用級充電樁、結合AI及邊緣運算控制LED燈號警示、智慧照明、科技執法、交通監測、環境氣候偵測、道路淹水偵測、數位看板等各項智慧城市解決方案的應用功能，展現5G智慧杆為智慧城市建設中「神經單元」的角色。

此外，和碩董事長童子賢表示，台灣疫情相對國外穩定，但經過此次疫情而生的網路使用習慣也會有新模式，網路管理日常生活的情況將增加且多元，涵蓋像是遠距辦公、線上學習、智慧醫療、線上購物等，平均每日使用的數位服務將增加2-3種。而休閒時間比重與家人好友共度時光等生活重心提升，相信今年下半年度台灣國門開放後，國人的生活與5G網路將會有不同嶄新的契機。