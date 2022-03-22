俄羅斯入侵烏克蘭已近1個月，西方歐美國家為了譴責俄羅斯的暴力入侵手段，紛紛祭出多項經濟制裁手段，高盛提出警告，俄羅斯2022年GDP將下降10%，高於之前預期的下降7%，在俄烏開戰之前，該行經濟學家預計該國GDP將成長2%。如果高盛預測成真，這將是俄羅斯自蘇聯解體以來最嚴重的經濟衰退。

根據美國財經媒體報導，高盛首席俄羅斯經濟學家格雷夫（Clemens Grafe）發布報告指出，西方對俄羅斯的貿易制裁，將使俄國出口減少10%、進口減少20%，加上國際限制其金融活動，以及西方公司撤出，都將導致經濟面臨嚴重衰退。

他更預測俄羅斯通膨問題嚴重，到年底的通膨率將飆升至20%，由於物價不斷上漲，盧布貶值可能讓這狀況更加惡化，這導致進口的商品更加昂貴，百姓生活苦不堪言。

如果高盛預測成真，根據世界銀行（World Bank）數據，俄國將會經歷1990年代以來最嚴重的經濟衰退，當時蘇聯解體導致經濟瀕臨崩潰。

除了高盛外，巴克萊也因考量政治地緣風險，預測俄羅斯2022年經濟將萎縮12.4%，明年將進一步下降3.5%。