受到國際情勢不穩，通貨膨脹數據居高不下等因素影響，市場瀰漫濃濃觀望情緒，有專家認為，隨著聯準會升息，美股投資人將被迫陷入「失落的十年」甚至得做好零報酬的心理準備。

綜合外媒報導，美國投資銀行Stifel分析師Barry Bannister認為，由於地緣政治風險持續升高且供應鏈中斷的狀況持續發生，導致股票投資人出現無法獲得回報的潛在可能，隨著聯準會升息，市場將面臨整整十年的痛苦，因此要做好投資虧損或零報酬的心理準備。

誇國投資銀行集團高盛也提醒，由於停滯性通貨膨脹的風險增加，未來60%股票與40%債券的投資方式恐面臨失落的十年，主因在於停滯性通膨代表整體經濟的實質報酬相當低迷，即使已分散風險還是無法擺脫衝擊。

該分析師也建議投資者應該要關注原物料、房地產甚至是基礎設施等實物資產，投資機構KKR旗下分析師認為，在此狀況下，投資者可能需要承擔更多風險，並成為市場的積極參與者，才能獲得較為強勁的實質回報。