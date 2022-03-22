《一個公務員的意外死亡》，由郭耀仁、方志友主演。（故事工廠提供）

方志友、謝瓊煖有精彩對手戲。（故事工廠提供）

故事工廠將於今年4月推出第16回作品《一個公務員的意外死亡》，由黃致凱編導，郭耀仁、方志友、謝瓊煖、狄志杰、鄭志偉、是元介、朱宥琳、朱安麗、蔡燦得、陳家逵、陳建凱等實力派演員主演。方志友繼《妖怪臺灣》音樂劇後再度與故事工廠合作，劇中飾演追查真相的記者林佩璇，有精彩的情緒轉折戲，是元介則飾演稽查隊員小廖，這次是他首度參與演出舞台劇。

談到角色個性，方志友說與自己不大相似，「該角色是積極想把真相找出來的人，但我本人是順其自然派，老天爺帶我到哪去，我就到哪的個性。」資深劇場演員郭耀仁此次挑大樑主演，他說：「希望透過我們的演出，讓更多觀眾朋友看到，每個職業都有自己辛苦的地方。」

是元介表示：「很期待又很興奮，第一次嘗試live演出，一開始會覺得害怕，但來到劇團後，感受到演員彼此節奏丟接精準、情緒能量飽滿，就很放心的把整個人交給劇團，現在的我非常有安全感、很有自信！」他劇中角色個性逢迎拍馬，是個長官應聲蟲，但現實生活中，他自認是「正義魔人」，直說「我無法接受不公平的事情」，透露以前在學生時期，看到有人作弊他一定檢舉，即使被一些人稱作「抓靶子」也不怕。他說：「通常會覺得這個行為會被大家討厭，但其實沒有，這樣做其他人是認同你的。」

謝瓊煖與陳家逵近來因各自演出夯劇《華燈初上》、《俗女養成記》受到矚目，這次回歸劇場令粉絲們期待，陳家逵更在劇中一人分飾三角，化身因工廠廢水罹癌的居民武雄伯、環保局辦公室主秘以及建設公司羅董，在三個截然不同的角色間切換自如，大飆精湛演技。蔡燦得飾演雜誌社主編，犀利的點題與問話方式讓演員們直呼「好機車！」，劇組實際田調訪問雜誌記者，記者們則點頭稱是「這就是我們的日常」，狂讚他表演精準。

鄭志偉飾演一名廟公，手執月琴在廟門口彈唱，以傳統「唸歌」的形式作為劇中說書人牽引重要情節，是本劇一大特色，原本對樂器一竅不通的他更自己拜師，向知名演奏家楊秀卿的傳人吳栯禔拜師學藝。京劇名伶朱安麗首度挑戰現代題材的舞台劇，飾演辦公室科員淑貞姊，她表示：「卸掉行頭，不能用身段表演，有如脫離母胎、脫離保護傘般赤裸裸的演戲，真的非常的緊張！」更謙稱「每位演員都是我的學長姐」。

《一個公務員的意外死亡》故事講述性格樸實的陳嘉偉（郭耀仁飾），以38歲高齡考上公務員後，本以為從此可和妻小過著安穩生活，卻發現他的單位和民間廠商有不正常互動，良心不安的他，看著土地不斷被污染，猶豫是否該站出來檢舉。週刊記者林佩璇（方志友飾）接獲爆料，一樁曾鬧上新聞的公務員魚塭溺斃事件，或許不是意外，她發現土地開發與環境污染之間的問題盤根錯節，利益牽扯廣大。 編導黃致凱以「黑色幽默」的方式，呈現基層公務員在工作中遭遇的荒謬困境，將公務體系當中的「不可說」躍然於劇場，並以雙線式結構的敘事手法，加入台灣民俗說唱藝術中「唸歌仔」的元素，以活潑、節奏明快的風格，繼《我們與惡的距離》全民公投劇場版後再度推出社會紀實的警世喜劇，深入探討職場的體制問題。

《一個公務員的意外死亡》將4四月起全台巡演，自高雄起、至台南、台中、嘉義、新竹、台北、桃園等地，購票詳情請洽TixFun售票系統。