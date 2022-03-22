高雄大林蒲遷村案迄今尚未啟動，高市議員陳麗娜今（22）日質詢時指出，高市府為台積電設廠，光速整治高煉廠土地，6月就要動土了，但大林蒲遷村案卻牛步化，質疑是「大小心」，她要求市長陳其邁是否能承諾選前啟動大林蒲遷村，但陳其邁未正面回應，稱自己對大林蒲有使命感，但因疫情延宕，有再爭取到60億經費，並預計3月27日到大林蒲開第二次遷村說明會。

陳麗娜直說，陳其邁的「緊緊緊」到哪去了？接下來又要面臨連任選舉，但選前可以啟動大林蒲遷村案嗎？她認為，台積電環評程序中，民間團體對整治成效仍有諸多質疑，但市長卻能公開宣示台積電6月動土，與大林蒲遷村案兩者氛圍大不同，質疑市府未將大林蒲遷村列為優先事項。

陳其邁解釋，去年第一次說明會完，住民有很多意見，他身為高雄市長要幫市民爭取更多預算來做，因此再向中央爭取60億元，預計3月27日要開第二次說明會，至於延遲是因為預算要行政院核定，這不是小數目，而原本今年本來過年前要去開說明會，但當時疫情又嚴峻，只好往後延。

「對大林蒲我有使命感！我有承諾要讓大家歡喜！」陳其邁強調，自己如果做得到，就要做好，關於居住正義是比較難處理的事，每個人都要顧到好，遷村不是小事情，牽涉到每個人的權利，因此會努力促成遷村，未來鄉親若搬到鳳山、小港去，附近有捷運黃線，空氣、環境都會很好。