由小說改編並於2001年所推出的《哈利波特》系列電影，一推出就轟動全球，創下驚人票房也捧紅了劇中的主要演員，一舉一動都受人矚目。其中，飾演哈利波特好友榮恩妹妹「金妮」一角的英國女星邦妮萊特（Bonnie Wright）近日便在社群媒體上曬出一段影片宣布結婚，讓粉絲們又驚又喜。

現年31歲的邦妮萊特，日前在個人IG上曬出一段3秒鐘的影片，並發文表示「昨天是我生命中最棒的一天，謝謝你我的老公」，而影片中只見她與丈夫安德魯洛可可（Andrew Lococo）的手交疊在一起，大方曬出兩人的藍寶石婚戒，宣布結婚成為人妻，不少演藝圈好友及網友們看到後紛紛留言祝福表示「恭喜你邦妮」、「最棒的一天」、「恭喜兩位，替你們感到開心」、「天哪！太恭喜了」，短短一天便吸引超過71.8萬人按讚。

事實上，擁有金髮碧眼的邦妮萊特自《哈利波特》爆紅後，便退居幕後成為導演及製片人，她還曾與扮演少年葛林戴華德的男星傑米坎貝爾鮑爾（Jamie Campbell Bower）在一起甚至訂婚，但兩人交往2年多之後還是分手，隨後邦妮萊特便與丈夫安德魯洛可可在一起，並在2020年9月公開戀情，邦妮萊特為了維持這段感情，還常常花2小時的車程從居住地洛杉磯前往聖地牙哥陪伴對方，最後乾脆搬去聖地牙哥與男方同居，如今宣布結婚也讓粉絲們替她開心。