為抑制短期炒作、降低大戶囤房的政策目的，政府近年祭出各種打炒房措施，反映在要繳納的稅額上就是愈來愈多，不斷增加繳稅壓力，專家指出，民眾想省錢的話，自用住宅身份是關鍵，尤其房屋稅、地價稅、房地合一稅、財產交易所得稅、土地增值稅下的5種自用住宅定義都不同，自住客繳稅前記得申請自用住宅，才能幫自己省荷包。

十一法律地政士聯合事務所負責人李冠穎指出，房地產在持有與買賣時，會出現持有稅、交易稅。持有稅如房屋稅、地價稅，屋主需每年繳納。

交易稅則是買賣時，買方、賣方依規定該繳的稅，依取得房地日及交易日而有3種課稅方式，1、出售取得日為104年12月31日以前房地，為舊制課稅範圍，課徵財產交易所得稅以及土地增值稅。2、房地取得日105年1月1日以後，交易日110年6月30日以前，賣方負擔房地合一稅1.0及土地增值稅。3、取得日105年1月1日以後，交易日110年7月1日以後的房地，賣方課稅採用房地合一稅2.0、土地增值稅。

李冠穎指出，自住客想省荷包的話，自用住宅是關鍵，尤其高雄市府積極推動「囤房稅」，相關自治條例修正草案將由議會三讀通過，並經市府公布後發生效力，預計今年7月1日上路，針對非自住房屋稅率，由現行單一稅率1.5%調整為持有3戶以下，適用2.4%稅率，4戶以上則是3.6%，稅額會反映在112年5月房屋稅單。

而囤房稅的自用住宅維持原本1.2%的稅率不變，也就是說，如果申請自用住宅，適用1.2%的房屋稅優惠稅率，與非自用最少有2倍的差距。

同樣屬於房屋持有稅的地價稅，申請自用住宅用地稅率只有千分之2，一般用地稅率千分之10~千分之55，採累進方式課徵，相差至少5倍以上。李冠穎提醒，夫妻第2屋要辦理自用住宅的話，夫妻僅能合併1處申請，第2屋則需要直系親屬設籍，但不限制1個人僅能申請1處自用住宅。

若房屋交易後想省房地合一稅，自用住宅出售房屋時，課稅所得計算在400萬元以下者就免稅；超過400萬元部分，按10%優惠稅率課徵，並且6年內以1次為限。與房地合一稅最高課稅達45%相比，可省下大筆金額。

至於舊制課徵的財產交易所得稅，自用住宅能適用重購扣抵綜合所得稅額；而土地增值稅的自用房屋，每人出售自住屋可適用一生一次、一生一屋等優惠稅率10%，有效達到節稅目標。