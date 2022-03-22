半導體廠務工程及設備廠信紘科(6667)2021年營運創高、2022年展望維持樂觀，近日股價於78.8～87元區間震盪，今（22）日開高後在買盤敲進下放量走揚，早盤維持逾4.5％漲幅，鄰近尾盤勁揚4.9％至87.7元，表現優於大盤。

信紘科2021年全年合併營收17.61億元、年增達35.9％，連3年創高，毛利率21.77％、營益率8.65％雙創近3年高點。歸屬母公司稅後淨利創1.3億元新高、年增達76.88％，每股盈餘3.27元、亦創近4年高點。董事會決議擬配息約2.93元，金額創歷年次高。

信紘科2022年前2月自結合併營收3.41億元，較去年同期2.34億元增加達45.51％，續創同期新高。展望首季，在全球數位轉型加速及高科技電子產業市場需求暢旺，加上半導體產業持續擴建新廠及產能，創造業務良好發展條件，公司對整體營運成長深具信心

信紘科表示，將持續精進設備工程技術、強化整合內部資源，以多元化服務拓展整體市占率，並積極培訓專業人才、研發及強化旗下各項設備技術升級，擴大整體接單動能、朝高科技產業製程系統整合商邁進，盼藉此提高訂單能見度，使未來營運維持良好成長動能。