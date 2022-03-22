發射了！貨車乙炔空瓶爆炸 「如火箭升空噴飛6樓高」墜車上 12:362022/03/22 中時 石秀華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警消到場處理，貨車上的乙炔瓶洩漏氣體被消防人員關閉。（翻攝照片／石秀華高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 貨車載乙炔空瓶，半路噴飛像火箭升空6樓高。（翻攝自南部記者爆料網／石秀華高雄傳真） 真的好險！高雄市1名劉姓貨車駕駛21日下午2時許，駕車搭載乙炔空瓶，行經建工路時，其中一個空瓶疑因殘餘氣體經碰撞後，當場噴發，就像火箭升空一樣夾帶火光，空瓶升空噴飛約6樓高墜落，不偏不倚地又剛好掉落在貨車上，所幸無人受傷，警消到場，已對司機劉男開出罰單告誡。 37歲的劉姓駕駛向警方表示，當時載運的是空瓶，可能是瓶內有殘留氣體導致，意外發生後，警方到場執行交通管制，並由消防人員將乙炔瓶關閉，所幸當時未導致其他過路人受傷。 北市小貨車自撞分隔島 翻覆側躺路中央駕駛輕傷 高雄輕軌又出狀況！貨車卡軌道草皮一小時影響通行 #空瓶 #貨車 #乙炔 #噴飛 #火箭升空 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 誇張！8度酒駕罰不怕 貨車司機這次慘了「要入獄」 12:492022/03/21 社會 北宜黃牌重機失控滑大貨車底 差前輪僅5公分險爆頭 12:182022/03/17 社會 竹市西濱死亡車禍 自小客車衝對向遭大貨車撞擊 駕駛當場死亡 14:512022/03/21 社會 身分曝光！軍人休假返家 慘遭酒店經紀開賓士撞飛奪魂 09:402022/03/18 社會 殺人鐵片噴飛時速曝光「直逼高鐵」 迎面猛砸女師瞬間死亡 19:532022/03/17 社會 台南重大車禍 兩車衝撞翻車 2人噴飛車外1命危 08:372022/03/10 社會 詭異BMW「越開越歪」衝對向撞毀車頭 輪胎噴飛駕駛傷 22:002022/03/04 社會 他國道亂扔菸蒂 下秒遭大風迴旋吹回！貨車全燒沒了 10:582022/03/07 搜奇 拖板車拖行貨車1公里離奇車禍 駕駛與妻雙亡 12:152022/03/13 社會 創紀錄！為賺600元運費 高雄大貨車違規上路重罰80萬 12:532022/03/15 社會 緝凶！台88線女師遭鐵片砸死 警： 4車可疑「大貨車」嫌疑大 11:082022/03/18 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。