貨車載乙炔空瓶，半路噴飛像火箭升空6樓高。（翻攝自南部記者爆料網／石秀華高雄傳真）

真的好險！高雄市1名劉姓貨車駕駛21日下午2時許，駕車搭載乙炔空瓶，行經建工路時，其中一個空瓶疑因殘餘氣體經碰撞後，當場噴發，就像火箭升空一樣夾帶火光，空瓶升空噴飛約6樓高墜落，不偏不倚地又剛好掉落在貨車上，所幸無人受傷，警消到場，已對司機劉男開出罰單告誡。

37歲的劉姓駕駛向警方表示，當時載運的是空瓶，可能是瓶內有殘留氣體導致，意外發生後，警方到場執行交通管制，並由消防人員將乙炔瓶關閉，所幸當時未導致其他過路人受傷。