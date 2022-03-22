法商家樂福基於集團國際發展策略，有意撤出台灣，引發眾家追求。市場傳出最新外電報導，台灣家樂福出售案已接近拍板，原本就持有家樂福四成股權的統一（1216），已取得優先購買權，可能拿下其他六成股權。根據外界估算，目前家樂福台灣業務估值約19億美元（新台幣541億）。

對此，統一集團維持一貫低調回應，表示「沒有聽說」。

倒是統一集團董事長羅智先日前主持統一集團聯合線上法說會時，面對法人追問是否接手台灣家樂福？他語帶玄機表示「一切按照劇本走，時間到了就知道」。對於統一取得家樂福經營權似乎顯得自信滿滿。

家樂福基於集團國際發展策略，去年底傳出有意撤出台灣，吸引凱雷集團（Carlyle Group）、CVC Capital Partners，以及旗下擁有愛買、遠東SOGO百貨的國內遠東企業放話追求，遠東集團董事長徐旭東去年11月首度公開證實，遠東集團將參與台灣家樂福競標。

不過統一集團原本就是台灣家樂福的大股東，持有四成股權，對於法國家樂福擬出售其他六成股權，羅智先多次對外強調，統一擁有「優先議約權」。

而根據市場傳出最新外電報導，目前確實以統一最有可能拿下台灣家樂福經營權，目前雙方已進入細節討論階段，討論包括融資，以及反托拉斯等潛在交易相關細節，最快數周內就會有結果。

根據外界估算，家樂福台灣業務估值約540億元，換算如果統一要拿下其他六成股權，必須出資約324億元。