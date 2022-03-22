立委蔣萬安一直被視為是國民黨台北市長熱門參選人，但近來憂心其遭台北市副市長黃珊珊吸走票源的聲音不斷湧現，今（22）又傳出「深藍」有意拱中廣董事長趙少康選雙北。對此，媒體人黃揚明分析指出，此消息可說是「一桃殺三士」，並說「這樣的訊息會讓誰得利？或許那個人現在正在燈火闌珊處，偷笑」。

《鏡週刊》今報導稱深藍有意拱趙少康選新北市長，甚至取代蔣萬安出戰北市選舉的消息。對此，蔣萬安表示「外界不斷對國民黨點兵點將，國民黨人才濟濟，一個城市需要什麼樣的市長，是否符合民眾的期待，我想這才是最重要的。」

黃揚明也在臉書針對此事進行分析，認為趙少康早在1994年就已選過台北市長，要他再戰雙北的機率應該是微乎其微，但這時拋出這樣的構想，「可說是『一桃殺三士』」。黃揚明說，第一士就是蔣萬安，認為雖然蔣萬安尚未宣布參選，但儼然已成為藍軍年底首都選將的共主，因此第一個受到傷害的就是尚未出征就被看衰的蔣萬安。

「第二士，侯友宜」，黃揚明認為侯友宜要爭取連任或是劍指2024總統大選，相關話題一直被搬上檯面討論，會讓他可進退的彈性空間越來越小，但如果侯友宜不連任讓趙少康出戰，可能會因此被解讀為「畏戰」，對於未來挑戰2024的可能性自然會大減。

黃揚明指出，最後一士則是趙少康本人！黃揚明表示，先前國民黨主席朱立倫邀請趙少康擔任國民黨中常委，被趙少康以經營媒體為由婉拒，且趙少康的目標是2024，在此時突然拋出選雙北的說法幫趙少康「鋪紅毯」，其實是明挺暗卡，讓趙少康必須面臨解除媒體職務、不一定能選2024的陷阱。

黃揚明說，「那麼，這樣的訊息會讓誰得利？或許那個人現在正在燈火闌珊處，偷笑」。