臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

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俄烏戰爭持續第27天，成全球關注焦點。烏克蘭總統澤倫斯基21日晚間表示，準備討論烏克蘭承諾不加入北約（NATO），以換取俄羅斯停火、軍隊撤離和對烏安全保障。使消息引發台灣網友熱議，許多人痛批，既然最終結果如此，那當初就不該將人民帶向戰爭，害那麼多人傷亡卻是「白忙一場」。

根據《美聯社》報導，澤倫斯基表示，準備討論烏克蘭承諾不加入北約，以換取俄羅斯停火、軍隊撤離和對烏安全保障。

澤倫斯基稱：「對於不知道是否該答應烏克蘭加入北約的西方、想要更多安全保障的烏克蘭，以及不希望北約進一步擴張的俄羅斯，這對大家來說都是種妥協。」他還呼籲俄羅斯總統普丁直接進行高峰會，澤倫斯基表示，如果沒有面對面對談，他無法理解俄羅斯是否想要停戰。

澤倫斯基的言論掀台灣網友熱議，紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「死這麼多百姓才換到今天的結論？」「白忙一場」、「今天終於醒了，人民沒死的可以看到明天的太陽」、「憑什麼人民要為了政客的無能送命？」「最惡劣的就是這些政客」、「真可笑，根本是藉機在打擊俄羅斯」。