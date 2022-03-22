王品集團旗下「石二鍋」以美味平價的超高CP值，成為許多人心中的「平價火鍋霸主」，這次宣布與家樂福、大潤發、愛買、大魯閣4大商場，強強聯手推異業合作，即日起至4/30日止，憑商場發票至該商場內的石二鍋門店消費，內用或生食外帶滿500元就送「上選豬肉」單點一份。

「石二鍋」自2009年成立至今，全台已有74家門店，超過5成的店舖位於量販商場內，其中29間位於家樂福，等同每2.5間家樂福量販店就有1家有石二鍋進駐！因為賣場消費者輪廓與石二鍋相近，全家不分男女老幼都是石二鍋的目標客群，因此催生本次合作。石二鍋目前有38家店位於家樂福、大潤發、愛買、大魯閣內，只要憑這4大賣場不限消費金額的發票，就可至同賣場的石二鍋兌換滿額贈菜，活動可跨店參與，舉例來說，可憑家樂福桂林店的發票，至石二鍋蘆洲家樂福店用餐。

除了在餐廳享優惠外，零售商品也有折扣！「石二鍋」目前已推出鍋底、丸餃、冰沙等14款零售商品，在超商、量販、電商通路販售，最受媽媽們好評的就屬「烏龍湯麵」，彈牙的烏龍麵條搭配爆香石頭湯底，加入蔬菜、配料就是豐盛的一餐，全聯社團也有不少網友表示：「小朋友超喜歡」、「這真的好吃」。感謝消費者支持，自3/23日至4/6日止，只要在家樂福購買石二鍋「烏龍湯麵-爆香石頭鍋湯底」，加購任一件石二鍋火鍋料，就能現折十元！Q彈外皮包覆鹹香肉餡的「水晶餃」、吃得到綿密芋頭丁的「芋香貢丸」、彈脆金線鰱魚漿包裹鮮蝦的「爆濃海鮮球」、感受莫札瑞拉起司在口中爆開的「蝦爆起司丸」，或是集合魚豆腐、香菇貢丸等4種丸餃的「精選綜合火鍋料」，通通適用此優惠。

王品也貼心提醒消費者，雙重優惠可併用！記得先到家樂福補貨「石二鍋」烏龍湯麵和火鍋料，享現折10元優惠，再憑發票到家樂福內的石二鍋，享用經典石頭鍋或微辣回甘的剝皮辣椒雞鍋，消費滿500元就招待「上選豬肉」單點一份。