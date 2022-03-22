行動迫擊砲？小貨車後斗爆炸影像曝光 鋼瓶噴飛四層樓高嚇壞民眾（記者爆料網）

高雄市建工路上，儲存槽爆炸，鋼瓶噴飛4層樓高。（記者爆料網LINE社群）

高雄市昨天發生1起驚悚的小貨車氣爆事件，1輛滿載輪胎的小貨車行經高雄市建工路，高雄高工門口前方時，後方裝載的大型氣體鋼瓶如然發生氣爆，冒出一陣火光及巨大聲響後，後方車斗上的1個大型鋼瓶突然被噴飛，直衝4層樓高，讓附近民眾嚇壞，這段影像剛好被對向來車行車紀錄器拍下，目前警方正釐清原因。

據了解，高雄市建工路上一輛貨車上的鋼瓶不明原因爆炸噴飛砸落地面，後車斗冒出火光及陣陣濃煙，37歲的劉姓駕駛向警方表示，當時載運的是空瓶，可能是瓶內有殘留氣體導致，意外發生後，警方到場執行交通管制，並由消防人員將乙炔瓶關閉，所幸當時未導致其他過路人受傷，警方正進一步釐清原因。

高雄市建工路上，儲存槽爆炸，鋼瓶噴飛4層樓高。（記者爆料網LINE社群）

高雄市建工路上，儲存槽爆炸，鋼瓶噴飛4層樓高。（記者爆料網LINE社群）

從短短8秒的影片中可見，該輛小貨車在行駛的過程中，鋼瓶突然猶如迫擊砲發射般，先是亮起火光，接著地面冒起陣陣濃煙，鋼瓶直接向上彈飛4層樓高，呈現一個完美拋物線後，再重重摔在地上，嚇壞路旁的騎士，後方的車輛直接逆向超車連忙閃避。

有網友將影片轉發至臉書社團《爆廢公社》，火速引起熱議，網友們紛紛表示：「還稍微補油門接住」、「離加油站很近，嚇尿」、「不錯喔！降落於原來的發射地」、「誰按到彈射座椅」、「很棒，做到了垃圾不落地」、「這算試射失敗還成功？自走砲」、「自己拋接，沒問題啊」、「導彈試射失敗」、「看好世界了，我只示範一次」、「現在貨車自備彈跳逃生椅」。