生活智慧王？一名男子今天疑似去運動中心游泳時踩到玻璃碎片，導致腳底受傷，血流不止掛急診，但傷口處理好後很想洗澡，突發奇想把保險套套在腳上防水，還拍照PO網寫下「生活智慧王」，卻讓網友看了驚嚇，擔心套子太緊有截肢風險。

一名男子突發奇想拿保險套套住傷口防水。(翻攝自 爆廢二公社)

一名男網友在臉書「爆廢公社二館」說，今天在運動中心的更衣間踩到玻璃碎片，以為只是小傷口，結果卻血流不止，工作人員都來幫忙他止血，後來自行去醫院掛急診，醫生建議縫針，但回家以後身上都是氯的味道，受不了想洗澡，但傷口不能碰水，所以想到拿有防水功能的保險套，套在腳上，還拍照PO網，寫著「生活智慧王」。

從原PO的照片能看到，受傷的腳纏著紗布，外層則是保險套，大約套在腳踝的高度，前面則是破掉露出腳趾頭，整隻腳看起來非常緊繃。

不過網友看到這景象不禁幫他捏把冷汗，紛紛留言：「感覺緊到會被截肢」、「壞死截肢風險」、「這樣是錯誤示範，血液循環不良，拜託善待傷口好嗎？很心疼」、「傷口沒好就先截肢嗎？」對此，原PO回應大家這只是暫時的，因為很想洗澡，只好先選擇這樣的方式防水。但其實洗澡要防止傷口碰水，拿保鮮膜包住就可以，不需要用到保險套。