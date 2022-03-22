台電驚爆情殺案 女遭男同事尖刀刺殺 腹部噴血慘死 12:542022/03/22 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市垂楊路台電公司嘉義區配電中心驚傳殺人。（翻攝自google map） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市垂楊路台電公司嘉義區配電中心驚傳殺人，今天上午約9時多1名50多歲陰姓男員工疑因感情糾紛，持約10多公分的尖刀刺向年約40多歲張姓女同事的肚子，張女大量失血，送醫搶治後宣告不治，警方逮捕陰姓凶嫌，並查扣疑似凶刀水果刀，全案調查中。 國民黨議員不滿南電北送 要陳其邁硬起來 北儲都更案蓋變電站 台電挨轟急就章 #感情糾紛 #台電 #男員工 #殺死 #持刀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台電允諾拆2燃煤機組 盧秀燕提4大訴求 16:422022/03/21 生活 內湖停完換新店 安坑逾5千戶瞬間斷電 台電曝原因 08:162022/03/21 生活 陳其邁備詢到一半全場黑漆漆 藍營送上蠟燭怒批「暖男變軟男」 11:272022/03/21 政治 內湖、新店8千戶停電 台電道歉了 12:472022/03/21 生活 砸千億救停電 機電業迎商機 04:102022/03/21 產業．科技 鳥巢害南北4千戶停電 住戶哀號 04:102022/03/22 政治要聞 朱學恒秀粗暴製圖酸停電 3月已破5百萬戶「高雄每周都有」 22:292022/03/21 生活 東區停電危機 台電：北儲擬建臨時變電站 04:102022/03/20 財經焦點 3／26晚間關燈1小時 義联集團邀請民眾節能減碳 16:492022/03/21 寶島 接具俊曄出關洞房神秘白衣男身分曝 小S拍片迎接：我姊會殺死我 08:042022/03/20 娛樂 中火1號機故障 台電：以3號機補上 供電無虞 18:332022/03/21 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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