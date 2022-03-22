嘉義市垂楊路台電公司嘉義區配電中心驚傳殺人，今天上午約9時多1名50多歲陰姓男員工疑因感情糾紛，持約10多公分的尖刀刺向年約40多歲張姓女同事的肚子，張女大量失血，送醫搶治後宣告不治，警方逮捕陰姓凶嫌，並查扣疑似凶刀水果刀，全案調查中。