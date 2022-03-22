明基材(8215)公告處分大陸蘇州廠房及土地使用權予矽品科技（蘇州），處分利益約新台幣6.4億元，可望貢獻每股獲利2元，且法人估計今年展望仍佳，偏光片持穩及醫療產品高成長挹注，法人估計全年獲利挑戰半個資本額及史上新高。

明基材2021年營收164.8億元，年增10％，稅後淨利9.7億元，年增145％，獲利創下2014年以來新高，也是史上第三高表現，每股盈餘3.03元，主要受惠於既有膜材類產品組合優化及醫療新事業成長所推升。

該公司昨天公告處分大陸蘇州廠房及土地使用權予矽品科技（蘇州），主要活化資產，提升營運效率，總交易金額人民幣2.64億元，預計處分利益人民幣約1.43億元（折合新台幣6.4億元）。

明基材日前法說會認為，今年偏光片和光學膜營收持續成長，但幅度較小，目前價格及市場需求回穩，公司目標維持滿載，占營收比重降至8成以下，有利於產品組合。

醫療產品和隔離膜的營收比重將會提高到13～15％，又以醫療產品看增4成表現，主要隱形眼鏡、護膚產品銷售表現優於市場平均值。醫療包材也恢復成長，專業醫療從去年下半年以來在醫療機構、醫學中心、診所、藥局等各級通路都有斬獲，希望今年傷口護理止血棉方面可成為台灣第一品牌。