王力宏和李靚蕾去年結束10年婚姻，隨之而來的紛擾仍不斷，為了三個孩子的探視權和監護權，李靚蕾將戰火從紐約拉回台北，17日首度在台北開庭。而先前揚言要提告李靚蕾的By2妹妹Yumi，日前則是被目擊現身佛寺，她一身輕裝穿著貌似睡衣的寬鬆服飾，虔誠的在佛像前下跪參拜，不知所祈禱之事是否和被捲進宏蕾婚變有關。

李靚蕾去年底使出「蕾神之錘」，不僅爆料王力宏私生活混亂，與其他女子過從甚密，甚至連前公公王大中現身反擊，李靚蕾也反擊自己絕無帶孕逼婚，她更分享王力宏與Yumi的對話截圖，強調願意提供給大陸警方相關證據，而Yumi不敵被網友貼上小三標籤，By2好友、微博帳號「做個小孩007」去年底驚爆Yumi輕生送醫，幸好送醫後無大礙。

By2姊妹被偶遇現身普陀山，手拿香下跪參拜。（圖／取自搜狐娛樂微博）

今年初，Yumi透過工作室微博下最後通牒，指李靚蕾一直未聯繫大陸警方提供證據，又因為李靚蕾不在大陸，當地警方無法傳喚到案，By2工作室決定先採取法律行動，維權提告李靚蕾，「接下來我們或許還要經歷大家難以想像的阻礙。但我們還是相信公義，選擇把一切交給司法，等待公平處置，清者自清！」，最後標註李靚蕾帳號喊話：「法庭見」，至於案情進展目前成謎。

據《搜狐娛樂》報導，最近有網友在普陀山巧遇By2姊妹，她倆打扮低調，都頭戴帽子，穿著黑上衣和疑似睡褲的寬鬆長褲、球鞋，但還是被眼尖網友認出，拜佛時兩人都拿掉了帽子，手持香跪在神像前虔誠祈禱，見此，網友回：「佛不會保佑沒有良知的人」、「沒有良知的是李靚蕾」、「穿著睡衣就去了？無知又無畏」、「你才是無知且無畏的那個吧？除了來大姨媽期間和穿短裙的，其他都可以拜佛拜菩薩的好吧」。

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