基隆市安樂區某國小，1名5年級男童與同學遊憩時，不小心將雙手撞向教室外走廊掛勾，左手掌遭到刺入讓男童難以動彈，學校老師見狀立即通報警消，當消防員趕到立即切除掛勾與牆壁黏膠，讓男童能帶著掛勾就醫處置。

22日上午9時左右，男童在學校跟同學玩鬼碰牆遊戲，不慎將手撞到掛勾上，由於左手掌被刺入，導致男童沒有辦法移動，受傷當下與等待救援期間，男童都沒有哭泣，當消防人員抵達後，用刀片去除掛勾黏膠，慢慢把掛勾脫離牆面，雖然掛勾仍刺在男童左手掌上，但不妨礙送醫繼續處置。

校方表示，男童與同學在下課時間玩鬼碰牆遊戲，孩子們想要趕快觸碰牆壁，才讓此次事件發生，第一時間隨即通知家長與警消單位，也會協助家長申請平安保險，受傷男童在醫院已經完成醫治，醫生囑咐小心傷口不要感染發炎，如果第2次照X光檢查無發現異狀就能出院。

牆上為什麼會有掛勾？校方解釋，學校沒有硬性規定班級走廊外牆，都需要安裝掛勾，只有受傷男童班級走廊上有，裝設時間也已多年，不清楚由哪位班導師所安排，平時用於掛抹布或雨衣，因意外發生現在已全數移除。