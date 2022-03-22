警方協助將其載至轄區某豆漿店享用熱食填胞肚子。(警方提供)

王姓及凌姓2名大學生共騎乘1部重機車，19日凌晨2時從新北市出發，由宜蘭、花蓮、台東.台南往北行駛，目的為把握青春挑戰24小時機車環島，但20時凌晨1時45分許，行經梧棲區港埠路與梧棲大排路口時機車突然後輪爆胎，因時值深夜且地處偏僻2名大學生於路旁無助不知所措，所幸警方即時伸予援手。

警方指出，清水警分局梧棲所所長劉凱萍及員警王文佳巡邏經過發現，2名大學生於路旁無助不知所措上前關心，2名大學生將挑戰24小時機車環島之行，告知警方，因深夜附近機車行已關門休息，無法即時補胎，警方協助將機車移置路旁安全處。

警方表示，過程中警方得知2名大學生台南用餐後至凌晨均未再進食，已飢腸轆轆，並協助將其載至轄區某豆漿店享用熱食填胞肚子；另外2名學生因24小時未闔眼，警方再協調附近旅店以最優惠價格讓2名學生得以住宿休息。

2名大三學生向警說，他們為了把握青春，在没任何準備下，臨時決定挑戰24小時機車環島，没想到機車會爆胎，更没想到幫助他們聯繫修車，買熱食及住宿的竟是熱心警方；雖然挑戰24小時機車環島回憶失敗，但在深夜無助之下獲得警方主動熱心的幫助，更是難得的青春回憶。

梧棲派出所長劉凱萍表示，用路人挑戰24小時環島應衡量體力精神狀況，切勿疲勞駕駛，並注意速限及車前狀況，最好能分段環島，也較有時間欣賞沿途美景，劉所長也呼籲民眾如需協助可向鄰近警察機關請求協助，警方仍能盡力提供。

機車環島