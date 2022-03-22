漢堡王台灣王牌餐點之一「King Deals超省餐」，推出全新限時限量新品「法式第戎烤牛堡」與=「墨西哥奇波雷烤牛堡」，兩款異國風味牛肉漢堡帶來絕妙味蕾饗宴。有別於重磅大份量飽足，King Deals超省餐系列輕鬆價位讓消費者想吃就吃，美味荷包兼顧。吸引喜愛多樣餐點組合與共享美食的學生、上班族以及女性族群，或是需要隨時補充能量者。

即日起至5月2日，全新King Deals超省自由配個人餐組合，消費者任選一款活動產品指定漢堡、2款點心與1杯飲料，組合價159元。美味爽口又能兼省荷包。 漢堡王King Deals $79up超省餐系列迎來兩款「法式第戎烤牛堡」與「墨西哥奇波雷烤牛堡」全新異國口味，即日起至5月2日限時上市，異國雙堡「醬淋」獨特絕佳風味，勢必吸引喜愛多樣餐點組合的青少年、上班族以及熱愛與朋友、姊妹淘共享美食女性族群，不用出國就能滿足味蕾。

法式第戎烤牛堡套餐價109元、單點99元，微酸香醇法式第戎醬，搭配新鮮番茄和雙倍生菜，給予學生族群、上班族與外食族群相對均衡的飲食，更襯托出層層法式無負擔的火烤美味口感，一口咬下更能感受到飽含清脆蔬菜、起司與牛排完美交融的清爽口感，令人食指大動難以忘懷。

墨西哥奇波雷烤牛堡套餐價99元、單點89元，微辣墨西哥奇波雷辣椒醬，搭配香甜的美乃滋與酥炸洋蔥圈，又甜又辣的口感豐富陪襯出火口牛肉美味，讓人忍不住一口接一口享受，令人欲罷不能。

為歡慶法墨雙堡上市，4月27日起消費者只要留言上傳護照封面至漢堡王官方Facebook粉絲頁，就有機會獲得免費漢堡，就算因為疫情不能出國，也能吃到頂級美味的異國漢堡！（活動詳情請以漢堡王官方Facebook粉絲團「BurgerKing 漢堡王火烤美味分享團」公告為主。）