疫情大幅改變生活型態，外送平台成消費者日常與產業轉型的重要關鍵，更基於此發展出「疫」外新經濟模式！全台最大即時外送平台foodpanda於今（22日）公布「疫後關鍵報告」，針對消費習慣轉變、店家營運模式、外送產業發展等三大面向進行剖析。值得關注的是，疫後外送需求並未隨著店家開放內用、疫情趨緩而減低，消費者健康意識更高，更建構起「安全庫存」消費習慣，習慣平日就事先採購常用食材及生活用品以備不時之需，且從美食到日用品均高度依賴外送平台。同時餐飲業經營策略亦因疫情大幅調整，加入外送服務後，銷售型態更有彈性且能因應疫情變化作最佳調整。外送平台則在數位轉型、疫情催化的情況下，更朝向優化訂餐體驗、強化訂閱用戶服務內容等多面向積極發展。

趨勢一：不「疫」外！消費者健康意識抬頭、多元化購餐型態受歡迎

「食」在健康！健康餐點訂單成長逾三成：因應防疫規範加上戴口罩運動不適，讓過往會定期運動或上健身房的消費者被迫改變習慣，改為透過飲食控制或宅家自煮來維持體態。foodpanda觀察發現，解封後「健康餐點」的訂單量相較於疫情期間成長逾三成，深受消費者青睞，商機無限，進而吸引更多店家加入販售健康餐點的行列，與疫情前相比上架外送平台的店家數成長逾四成。

生鮮雜貨外送需求不減，冷凍食材囤貨數量三級跳：foodpanda回顧近一年資料發現，去年疫情三級警戒期間，消費者為避免接觸減少外出，轉而透過外送解決日常採購需求；平台發現，此一消費習慣的轉變，生鮮雜貨訂單在三級警戒期間，相比疫情前成長超過六成！在解封後，生鮮雜貨訂單與疫情前相比仍有逾五成成長，可發現消費者已相當習慣透過foodpanda即時且多元性的服務補足各式日常用品。而在疫情期間人氣居高不下的生鮮雜貨品項即為「冷凍食品類」，包含湯底、肉品、冷凍水餃等品項銷量為疫情前的三倍以上。因無法知道疫情何時結束的不確定性，以及許多企業配合疫情採行居家遠端工作，使消費者選擇能夠久藏且方便烹調的品項，做好居家囤貨長期對抗疫情的準備。

消費管道更多元，活用外送優惠最聰明，pandapro 訂閱制、外帶自取雙雙倍數成長：foodpanda於 2021 年推出 pandapro 訂閱制服務後，訂閱戶持續成長且反饋佳。尤其經歷疫情，外送成了消費者生活不可或缺的重要幫手。pandapro訂閱制提供無限次滿額免外送服務費，為重度使用者大幅節省開銷，經觀察 pandapro 訂閱人數於疫情期間有超過兩倍以上成長。此外，即使疫情解封開放內用，foodpanda發現「外帶自取」服務仍成長兩倍以上，顯見宅家用餐已成習慣，利用平台外帶自取服務將餐點帶回家享用的安心感成重點。也有許多消費者會為不諳手機操作的長輩訂餐，讓長輩不出門也能輕鬆解決飲食需求，即使不能團聚也能貼心傳達心意。

趨勢二：疫後店家營運模式大翻轉，雲端餐廳蓬勃發展

疫後餐飲業新出路，雲端餐廳數量成長近八成：消費者減少餐廳內用頻率，店家業者亦快速應變開創新型態營運模式，選擇開設「雲端餐廳」以減少內用所需的場地、設備與外場人力成本，專注服務外送及外帶消費者。foodpanda指出，疫情後平台上以雲端餐廳形式開業的店家數量成長近八成，包含瓦城集團、Just Kitchen等許多知名餐飲品牌亦加入「雲端戰場」。不僅提供消費者更多元化的用餐選擇，更顛覆過往「餐廳=開立店面」的傳統思維。

外送服務挑戰餐廳營運模式，選址、餐點、宣傳大不同：一般而言，店家多以市中心或人潮聚集處為開店首選。但外送服務的加乘，使店家選址更為彈性，不再侷限於傳統的店面金三角，可轉而選擇城市蛋白區以降低店租成本，透過外送平台同樣能接觸到眾多消費者。而餐點種類也隨著外送需求發展出新形態，過往無法外送、外帶的餐廳或餐酒館亦紛紛推出外帶餐盒或個人化餐點，包含燒烤店或高級飯店推出精緻便當，質感火鍋店亦推出個人鍋物選擇等，滿足消費者在家也想吃燒烤或火鍋的需求。此外，店家也發現部份客源來自外送平台，選擇將宣傳資源從實體促銷轉至外送平台，讓自身店家獲取更多曝光機會。

因疫情無法內用，有不少原本未發展外送服務或加入外送平台的店家紛紛與 foodpanda展開合作。從數據中發現，有高達九成的店家在疫情期間加入 foodpanda後已成為長期固定合作夥伴。外送不僅打破餐廳與消費者之間距離的侷限性，透過foodpanda外送服務帶來的額外訂單與數據化的系統管理，成了餐廳面對疫情不確定性的最大奧援，也逐漸成為餐廳穩定的獲利來源之一。

趨勢三：產品與服務All IN 1，foodpanda邁向整合式外送平台

拓展消費深度，你想得到的foodpanda都送：疫情讓消費者更加依賴外送服務，foodpanda亦積極拓展合作商家的多元性，期望達到「只要消費者需要，foodpanda就能買得到」的終極目標。foodpanda是全台唯一同時與四大超商（統一超商、全家、萊爾富、OK）、兩大藥妝通路（屈臣氏、康是美）合作的外送平台，去年起亦陸續與美廉社、全聯福利中心展開合作，滿足消費者的日常需求。foodpanda觀察近一年訂單數據，發現文具用品、寵物用品、保健營養品等類別均翻倍成長，包含毛孩飼主最愛逛的寵物公園、學生們必去的金玉堂、九乘九文具通通點得到。而3C 產品類訂單近一年更成長超過三倍以上，其中又以「充電線材」銷量表現最為突出。出門在外需要救急，打開foodpanda，燦坤、全國電子就在你身邊。

擴展消費廣度，foodpanda打入婆媽市場搶生意：foodpanda於 2021 年啟動台北市傳統市場外送服務，與多間傳統市場合作外送各式生鮮食材，不僅協助傳統市場逾一甲子的老店度過疫情危機，也成功跨足婆媽經濟，讓這群過去習慣自己出門，不曾使用過外送平台的消費者，能夠透過foodpanda「迺菜市」；另一方面，foodpanda也為傳統市場店家開拓與過往不同族群的消費者，因上班無法親自市場採買的年輕族群也能透過foodpanda選購傳統市場中的生鮮蔬果或食材，創造雙贏局面。