喜愛購買日本草莓的民眾要注意了！食藥署今天公布最新的邊境檢驗不符合食品資訊，赫然發現9批日本草莓農藥超標，已要求進口商退運、銷毀。食藥署表示，不排除向日方溝通其他管制措施。

食藥署今公布農藥超標的日本草莓共有九批，分別來自岐阜、熊本、佐賀、德島、福岡、長崎，進口商包含商田實業有限公司、一吉水果有限公司、上佳水果有限公司，以及千和水果有限公司。

本次違規需退運、銷毀的日本草莓共828.62公斤，食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，最近半年來自日本的草莓共檢驗174批，加上今天公布的已有26批不合格，由於日本草莓抽查不合格件數過高，自2月21日起已要求日本草莓需逐批查驗至少半年。

由於日本草莓農藥超標頻傳，陳慶裕指出，將持續進行相關查驗，至於是否會採取更進一步的措施例如禁運？則需與日方進一步溝通，目前已轉交相關業務請食品組進行聯繫。

除日本草莓外，食藥署今天也公布馬達加斯加的香草莢、印尼冷凍小鯊魚、蝦膏、智利鮮油桃等違規品項，違規事由包含農藥超標、防腐劑含量不符規定等，也都依規定退運、銷毀。

陳慶裕補充，雖然智利鮮油桃為半年來首次出現不合格，但因為違規已達三批上限，且分散於不同進口商，因此今天也將智利鮮油桃的查驗率從20％提高至50％。