統一超(2912)強化綠色營運，今年將擴大碳盤查範疇，更率通路之先加入CDP國際碳揭露計畫評鑑，碳排管理超前部署更與國際接軌。

2022年為統一超商「永續行動年」，呼應國際淨零碳排永續共識，統一超商積極展現「綠實力」，強化綠色營運，今年將擴大碳盤查範疇，更率通路之先加入CDP國際碳揭露計畫評鑑，碳排管理超前部署更與國際接軌。

統一超指出，7-ELEVEN日平均逾千人進入門市滿足生活所需，與消費者日常緊密相繫，推展綠色營運為落實ESG永續發展重點之一，2年前即導入氣候風險評估及管理機制並於永續報告書中揭露碳盤查結果，2018年起更連續4年取得溫室氣體盤查的外部認證，上千家7-ELEVEN門市採用節能照明和空調設備，於物流運輸導入環保車輛，使用取得節能標章的設備與耗材等，相關綠色營運做法均優於法規，並領先市場。今年將擴大碳盤查範疇，並加入CDP國際碳揭露評鑑，期能藉由多元減碳策略，強化綠色營運競爭力。

透過7-ELEVEN具體落實「地球永續 你我日常」永續理念，統一超與荒野保護協會發起「Earth Hour地球一小時」，為全球最大、每年皆有上百國家響應的節能活動，7-ELEVEN於3月26日晚間8點30分至9點30分將首度大規模串聯，估計將有超過6,300間門市關閉招牌燈參與，一小時約可省下9750度電，相當減少4.89(公噸CO2e)的溫室氣體排放量。

統一超將ESG目標融入零售服務本業，以實踐企業永續發展，連年獲得國際評比高度肯定。統一超商於減碳議題標竿國際最高標準，今年擴大「範疇三」碳盤查範圍，將進一步橫跨上下游供應鏈，同時將首次參與CDP(Carbon Disclosure Project,國際碳揭露計畫)，積極強化ESG資訊揭露，不僅為零售業之先，更優於金管會公布「上市櫃公司永續發展路徑圖」相關規範，積極展現永續「綠實力」。