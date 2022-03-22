林哲熹飾演黃昏時刻可見到鬼魂、處事卻像混混的熱血里長。（《風起娛樂》提供）

嚴正嵐演出篤信法律才能帶來公平正義的菜鳥律師。（《風起娛樂》提供）

鄭人碩則化身風度翩翩、溫暖浪漫的菁英律師。（《風起娛樂》提供）

2022最新刑偵靈異愛情喜劇《愛的混混》由林哲熹、嚴正嵐、鄭人碩、陳昊森、李沐、王彩樺、許傑輝與陳大天等人主演，入選本屆金馬奇幻影展，將於4月13日在大銀幕搶先播映1至3集精華版，更釋出近3分鐘金馬奇幻版前導預告，引發劇迷討論。

《愛的混混》融合奇幻、靈異、刑偵、浪漫、喜劇等跨類型元素，在最新的前導預告中，3位主角各個演技爆發，林哲熹飾演里長羅一凡不只上山下海、兼任全片搞笑擔當，預告中甚至出現全裸僅用雙手護住重要部位的生涯突破性演出，他搞笑回應：「導演提出要全裸時，就覺得應該會讓整體笑果更好笑，所以沒多想馬上就答應了，拍攝時對手演員很敬業的撲過來，我一心只想護住小小凡讓他不要曝光了。」

而以《花甲男孩轉大人》阿瑋形象深植人心的嚴正嵐，也有別以往穿起高跟鞋，化身正義女強人．嚴正嵐說：「每天踩著11公分的高跟鞋裝大人，還要追趕跑跳碰，是我在全劇生理上的最大挑戰，練習到起水泡、搓破水泡、反反覆覆長厚繭後就無敵了。」

鄭人碩這次則一反過去的《角頭》兄弟形象，改扮「俊帥暖男」，當上文質彬彬、口才便給的大律師，他自嘲說：「這是我從影以來最多台詞、最艱難的演出，還必須得一字不差、火力全開地開庭辯護，舌頭都快中風了！」另在預告中驚喜現身的李沐、陳昊森、蔡瑞雪、吳承洋、鄭怡、侯彥西、洪都拉斯等強大演員陣容，被視為一大亮點，其中甚至出現已故影帝龍邵華的身影，令人特別懷念。