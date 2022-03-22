農委會農試所在台中霧峰打造「國家植物表型體分析中心」打造智慧快速精準耐候栽培及育種平台，該中心22日盛大動土。（馮惠宜攝）

農委會農試所在台中霧峰打造「國家植物表型體分析中心」打造智慧快速精準耐候栽培及育種平台，該中心22日盛大動土。（馮惠宜攝）

因應極端氣候，為培育耐逆境作物，農委會農試所斥資1億3千8百萬元在台中霧峰打造「國家植物表型體分析中心」打造智慧快速精準耐候栽培及育種平台，該中心22日盛大動土，農委會主委陳吉仲期許該中心未來可以成為亞洲智慧、快速、精準栽培及耐候育種基地，以維護台灣糧食永續生產。

近年氣候變遷造成農作物病蟲害及欠收災害頻傳，為維護糧食永續供應，全球都投入耐逆境作物選種與精準栽培系統的建置，且在全球都訴求非基改潮流下，植物表型體（表現型態）研究成為耐逆境作物育種顯學，農試所所長林學詩解釋，透過智慧環控溫室及田間等級的表型體設施，並涵蓋目前最先進的影像分析軟硬體，可以精準蒐集植物面臨不同環境病蟲害的數據，以水稻為例，傳統人工紀錄蒐集資料新品種育種需要8到10年，智慧化的AI導入後可縮短為6到8年。

林學詩強調，這也是國內首座整合型大型表型體分析設施，基地面積廣達0.8公頃，將分四年建置完成，該中心啟用後可望提供我國農業研究學群、農業生技、種苗、跨國表型體策略聯盟進行精準表型體研究之標竿場域。

陳吉仲也說，本次農試所整合農委會及產學研能量組成國家級的團隊，共同打造國家級的耐逆境育種基地「國家植物表型體分析中心」，將能進而結合次世代基因型技術，打造智慧快速精準耐候栽培及育種平台，以維護台灣糧食的永續生產與安全。