為幫助年輕投資人建立正確理財觀念，凱基證券與台灣最大的校園生活社群APP Zuvio校園合作推出投資理財系列活動，包含理財觀念翻牌遊戲、線上理財講座及總獎金20萬元的股神大賽。凱基證券冀望透過Zuvio與各大專院校的互動，使用大學生常用的溝通方式，讓凱基證券提供正確且專業的投資理財知識，幫助學子提早為自己準備第一桶金。

根據證交所資料， 2021年台股新增開戶數達77萬人，尤其20至30歲年輕族群最為熱烈，年輕人開戶數占20至30歲總人口數的比重，已從5年前25％大幅提高至44％；凱基證券同時觀察到，大學生們對於理財議題的高度關注，股市、外匯、虛擬貨幣都是論壇版或社群中討論的熱門話題，但往往提問熱烈卻不見專家解惑。為因應校園投資風氣漸盛及大學生對於理財知識求知若渴，凱基證券首度攜手擁有每月60萬人、每日10萬人使用量的Zuvio，自3月21日至6月10日舉辦大學生全方位理財活動，透過三大主軸循序漸進帶領大學生邁向正確理財道路。

凱基證券表示，Zuvio功能橫跨課程、論壇、交友、生活興趣等，全台超過100間大學的老師使用Zuvio進行出題、點名、考試等功能， 是全台最大的大學生專屬論壇。凱基證券與Zuvio合作的系列理財活動由3月21日開跑的翻牌小遊戲拉開序幕，利用輕鬆的遊戲機制吸引大學學生的目光，進而了解理財相關知識。緊接著4月13日登場的凱基證券線上理財講座，自3月21日開始報名，搭配10大學生理財系所社團合作宣傳，將講座資訊精準曝光給對理財具高度興趣的大學生，讓理財概念扎根校園。

最後登場的理財活動重頭戲「大學生股神大賽」，從3月21日開始報名，比賽期間為5月3日至6月10日，全台在學之大專院校、研究所學生皆可在APP Zuvio校園報名參與比賽，活動提供1千萬虛擬初始投資資金，讓所有參賽者角逐投資報酬率，比賽總獎金高達新台幣20萬元，無論是投資新手或具投資經驗的大專生，請儘速下載APP報名挑戰參賽。