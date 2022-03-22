資深媒體人彭文正的辯護律師張靜住家、事務所等處遭檢警大陣仗搜索，台東地檢署複訊直到今天凌晨2點，訊後依涉《刑法》妨害祕密、《個人資料保護法》罪嫌，向法院申請羈押，台東地方法院以違反拘提程序，今天裁定無保釋回；張靜說，這分明就是故意找碴、查水表。

「交保是我絕不要的選擇」，被無保釋回的張靜返回事務所後，隨即與人在美國的彭文正通電話，他說，檢察官及法官詢問他要不要交保時，他就挑明沒有「交保」這個選項，如果交保就表示承認自己有錯，但他不承認自己有錯，其實自己走了一招險棋，擔心被收押，他也寫了一段文字以明志：「看待交保，奇恥大辱，寧願被押，誓死不屈」。

張靜表示，這個事件後，他仍會對蔡英文總統論文案繼續追查，將來在司法改革的路上，要把這些「惡官」一個一個立傳。如果證明論文是假的，至少讓過去從來不相信的人更加肯定「 蔡英文沒有博士論文，絕對是對的」。

「這很明顯就是查水表」，張靜說，這個案子起源於2020年12月20他經營髮廊的女友被顧客控告過失傷害，他擔任辯護律師，他提供的錄影帶證據，對方反過來告他妨害祕密跟違反個資法，而且錄影帶是保全錄的，不是他錄的。

對於張靜無保釋回，台東地檢署主任檢察官謝長夏表示，將研議是否提起抗告。