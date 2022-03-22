「林北有精神病啦！」鄭姓男子僅因不滿員警要求他移車，竟然破口大罵，還拿出剪刀威脅員警「你動動看，林北給你插下去」，更自曝有精神疾病，被依加重妨害公務執行等罪嫌送辦後，儘管審訊時提出憂鬱症及躁鬱症的就醫紀錄，要求依法減刑，但法官認為他合理化自身的違法行為，不僅沒有減刑，還處刑7個月，不得緩刑及易科罰金，恐將面臨坐牢的命運。此案仍可上訴。

判決指出，去年6月13日上午9時50分左右，鄭男騎機車行經台南市永康區中山南路、東橋七街口時，發現永康警分局大橋派出所王姓及陳姓員警在路旁處理交通事故，竟然將機車停在道路中間，並持手機朝現場拍照及圍觀。王員要求他停止拍照，並將機車從道路中間移開，鄭男不滿被員警規勸，竟然對員警飆罵髒話。

隨後，鄭男又從機車坐墊下方的置物箱內取出1把剪刀，威脅陳員「你動動看（我的機車），林北給你插下去」，還強調「林北有精神病啦！」，被員警依妨害公務等罪嫌當場逮捕。

案移台南地方法院審理時，鄭男坦承犯行，公設辯護人也替他辯護，指鄭男患有憂鬱症及躁鬱症，有長期前往醫院的就醫紀錄，僅因情緒控管不佳，才犯下此一犯行，且犯後已坦承全部犯行，態度尚可，請法官依法減輕其刑。

不過，台南地院認為，鄭男持剪刀脅迫員警，涉犯侮辱公務員及加重妨害公務執行等罪，應從重依加重妨害公務執行罪處斷；加上他還曾犯下過失傷害、肇事逃逸、傷害及酒後駕車的公共危險等案件，被判刑1年11月確定，甫於2020年6月執行完畢，屬累犯，依法應加重其刑。

法官強調，鄭男僅因不滿遭規勸辱罵員警，還特別強調「林北有精神病啦」，於犯罪當下顯有放任自身精神疾病發作、致生情緒障礙，進而合理化自身違法行為的意思，難認情堪憫恕，加上員警也說「我們沒有要跟被告調解的意思，請依法處理」，最後依加重妨害公務執行罪，累犯，處刑7月，不得緩刑及易科罰金。