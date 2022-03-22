中國恒大、恒大物業在今（22日）同時公告，恒大物業134億（人民幣，下同）的存款被銀行強制執行。與此同時，恒大系三家公司中國恒大、恒大物業、恒大汽車，均宣布無法按時在3月31日前披露2021年財務報告，具體發佈時間另行通知。3月21日，三家公司已經停牌，22日繼續宣布停牌。

恒大物業在公告中稱，公司在審核截至2021年12月31日止年度的財務報告過程中，發現公司有約為134億元的存款，為協力廠商提供的質押保證金，已被相關銀行強制執行。公司將成立獨立調查委員會及安排委聘專家對該質押保證進行調查。

據《中國基金報》分析報導，134億元對恒大物業來說絕對不是個小數目，占到其最近一期經審計財報現金資產的96％，占公司最近一期淨資產的113％，超過了淨資產。2021年半年報顯示，恒大物業有「現金及現金等價物」140.04億元，淨資產為118.41億元。

中國恒大集團連同其財務顧問（中國國際金融公司、中銀國際亞洲有限公司、好利漢有限公司及金鐘港資本有限公司）將在22日的21時召開投資者電話會，參與會議的人員有中國恒大集團執行董事蕭紹恩、非執行董事梁森林以及風險管理委員會委員陳勇，董事局主席許家印不參會。