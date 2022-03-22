國民黨台北市議員王鴻薇建議黨主席朱立倫「御駕親征」參選台南市長，爭取連任的台南市長黃偉哲今天表示，如果朱立倫來就精彩了，近日看到國民黨內部競爭，有的人是朱立倫代理人，也有人是戰鬥藍的藏鏡人，不管是什麼人，都希望能有場君子之爭，歡迎朱立倫來一較長短。

台南市長黃偉哲今天和民進黨立委賴惠員、郭國文、黃秀芳、陳瑩、邱泰源、吳玉琴，以及農糧署長胡忠一等人，一同在立法院康園前，宣布睽違2年後的台灣國際蘭展，即將在3月26日至4月5日在台南後壁蘭花生技科學園區盛大登場，引人注目的是，有株利用奈米科技噴上烏克蘭國旗顏色。

黃偉哲說，全世界蝴蝶蘭有三分之一在台灣，而台灣的蝴蝶蘭有二分之一在台南，也就是全世界蝴蝶蘭有六分之一來自台南，不僅是非常的高的量，在質的方面也是最漂亮的，估計10天展期至少有20萬人參觀，若能創造上百億訂單就非常成功。

被問到國民黨主席朱立倫被點名參選台南市長，確定代表民進黨爭取連任台南市長的黃偉哲表示，如果朱立倫來台南參選的話，就精彩了，對於國民黨或其他友黨提出來的人選，屬於國民黨內部的事，予以尊重。

黃偉哲說，近日看到國民黨內部競爭，有的人是朱立倫的代理人，也有人是戰鬥藍的藏鏡人，不管是什麼人，都希望能有場君子之爭，最好是朱立倫來選，讓台南市民去選擇，到底是黃偉哲繼續帶領台南進步，還是要讓朱立倫另有想法，都尊重他。

黃偉哲表示，黨主席參選過去也不是沒有發生過，蔡英文2010年就曾參選新北市長，當時朱立倫還贏蔡英文，更早之前民進黨前主席黃信介參選花蓮縣立委，雖受到作票還是贏了，因此，黨主席參選並不新鮮，就看朱立倫要不要。

黃偉哲說，歡迎作為台南女婿的朱立倫，也可以到台南一較長短，來場君子之爭，若朱立倫有別的想法，也尊重，若朱立倫不來台南參選，市民也知道朱立倫的意思，台南市民自然有他的解讀。

媒體詢問，台大政治系教授王業立在臉書貼出9名現任縣市首長學生時期青澀大頭照，能否認出是誰，黃偉哲不假思索稱「很難」，大家臉型、體型都有改變，至於是否會公布自己青春照，黃笑談，應該會找嬰兒時期的吧！