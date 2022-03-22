大陸觀察者網22日報導，烏克蘭外長德米特羅·庫勒巴（Dmytro Kuleba）當地時間21日晚在推特發文指出，「數十年來，烏中關係建立在相互尊重、相互理解和互利共贏的基礎上。」「關於需要為烏克蘭戰爭找到政治解決方案，我們同意中方立場，並呼籲中方作為全球大國，在這一努力中發揮重要作用。」

據報導，3月19日晚，大陸國務委員兼外長王毅介紹中美元首視頻通話就烏克蘭問題交換意見的情況。

通話中，中方提出了解決烏克蘭危機的中國方案，主要包括兩方面。當務之急是各方要一起推動當事方對話談判，盡快停火止戰，避免平民傷亡，尤其要防止發生人道主義危機。長遠之道是要摒棄冷戰思維，不搞集團對抗，真正形成平衡、有效、可持續的地區安全架構，這樣才能實現歐洲大陸的長治久安。

中方一貫主張維護和平、反對戰爭。中方將繼續根據事情本身的是非曲直，本著客觀公正的態度，獨立自主地做出判斷。決不接受任何外來脅迫和壓力，也反對任何針對中國的無端指責和猜忌。

3月20日，中國駐美國大使秦剛接受美媒採訪時提到，中國同俄、烏都保持良好關係，也與美、歐等方面保持密切溝通。這使得中方能同危機所有相關方說上話。因此，中方的獨特地位有助於和平解決這一危機。

3月21日，外交部發言人汪文斌回應記者提問時又表示，中國政府決定，再向烏克蘭提供一批價值1000萬元人民幣的人道主義物資援助。這是中方根據形勢發展和實際需要新增的對烏人道主義援助。中方將繼續為推動烏克蘭局勢緩和發揮建設性作用，並願為克服人道主義危機作出自己的努力。