身為彭文正追究蔡英文博士學位及論文案的辯護律師張靜 3月21日疑似因涉嫌違反《個資法》及妨害秘密，遭台東地檢署搜索、約談及聲押。經張靜直接請求法院提審，台東地院查出檢方拘捕程序有誤予以當庭釋放。台北市和台中市律師職業工會為此發出聯合聲明，呼籲檢調遵守正當法律程序，保障律師與當事人間的匿密特權，聲押更應符合法定必要性、比例原則等法治程序。

張靜因為由他擔任負責人的美容沙龍，被檢方懷疑疑似長期偷拍前往消費的民眾，21日遭檢方約談，住處和辦公室也被搜索並查扣相關證物，但台東地院認為檢方拘票未寫明傳喚身份為「被告」，拘票與拘提的合法性均有疑義，程序有誤予以當庭釋放，張靜事後懷疑自己因盯上蔡英文被「查水表」，是典型政治辦案。

為此，台北市、台中市兩律師職業工會發出聯合聲明，呼籲政府不應任意拘提律師，搜索事務所，以保障律師與當事人間之匿密特權；聲請羈押更應符合法治程序，照會地方律師工會、全國律師聯合會或律師職業工會等律師自律自治機關，以維護律師執行律師職務時，不受不法程序之傷害。