市議員簡舒培今率同黨中正萬華議員參選人邵維倫、士林北投議員參選人陳賢蔚舉行記者會，批評北捷待忽職守。（黃婉婷攝）

捷運起火成風火輪 議員怒轟北捷隱瞞不通報說明！

台北捷運手扶梯失速意外震驚各界，但同日軌道起火案卻不見官方對外說明，市議員簡舒培今拿出監視影片還原現場情況，批評行控中心未按照工作守則要求司機停車，事後還不通報北市交通局，視乘客生命安全於無物，更轟北捷董事長李文宗對公安意外隻字不提，成天只想發展咖啡副業。

對此，北捷工務處長洪銘遠解釋，當天是因鋼軌扣件絕緣基鈑失效，造成電流洩漏引起火花，營運至今有發生8起類似案件，2015年重新檢討運轉程序後，只要事發當下確定火花來自絕緣機頭，若火勢不大就會列車在限速40公里的情況下通過，加上整體事故處理未超過5分鐘，才未向上通報。

北捷近日禍不單行，3月11日上午淡水信義線傳出台大醫院站冒不明煙霧，嚇壞候車旅客，晚間則發生板南線新埔站上行電扶梯失速意外，導致30多名旅客慘跌，2起事件北捷皆未正式對外發稿說明，僅說異常原因會在收班後詳查，其中手扶梯案直到現場畫面流出後，官方才在案發4天後對外說明。

簡舒培今率同黨中正萬華議員參選人邵維倫、士林北投議員參選人陳賢蔚舉行記者會。簡舒培現場播放民眾爆料影片，只見當時司機看見軌道火光後，緊急通報行控中心，但行控中心卻要求司機「先通過」，司機只好無奈回覆「好吧」，隨後慢速通過。

簡舒培調閱北捷《高運量行控中心工作說明書》後發現，裡頭清楚記載司機碰到「站間軌道失火或煙霧事件」時，運務控制員應依「站間軌道失火事件處理流程簡核圖」進行作業及檢核，且未確認安全前應防止列車通過該區域，她質疑行控中心違法該工作守則，置乘客生命財產安全於不顧。

不過，軌道起火案並非首次發生，陳賢蔚指出，2015年4月5日晚間9時，捷運板南線後山埤站至昆陽站間也發生類似案件，當時北捷立刻要求旅客改搭其他列車，並在斷電後要求站長滅火，狀況排除後才開放全線通車，隔日也迅速將報告提供給公運處，並發稿告知大眾處理進度，處理態度與本次事件大相徑庭。

邵維倫指出，選區民眾陳情向他陳情，批評北捷事後毫無解釋，讓人困惑，他批評該路線為中正區居民到台北車站轉乘的重要幹線，市府不應該等閒視之。據調查，事故主因為鋼軌下方的絕緣基鈑因絕緣失效，造成電流導通過熱才會冒煙，但絕緣基板是軌道耗材，需定時維修檢測電阻狀況，2015年事故後捷運局曾承諾要在建置前增加絕緣基板電阻的量測值，難道是北捷檢測出現疏失，才導致意外發生。

簡舒培表示，捷運是雙北民眾倚賴的通勤方式，但市長柯文哲的高中同學、北捷李文宗毫無交通專業就算了，上任後卻荒廢本業，專注於副業，即使發生2起公安意外還置身事外，僅在臉書發文推銷南京復興捷運站微型商城Metro Corner，讓市民對捷運的公安信心盡失，任人唯親的柯文哲難辭其咎。

對此，負責軌道安全的工務處長洪明遠坦言，事故主因確實是鋼軌下面的基鈑因為絕緣失效，造成電流洩漏因此造成火花，原則上應該避免發生，但先前確實有發生過8次，但多在早期發生，2015年後已做全面檢討，由於基鈑必須整個拆掉才能執行絕緣量測，作業上較為困難，召集專家討論後，已全面針對老舊基鈑、事故基鈑換下量測，並在新建置前確認絕緣能力無虞。

洪明遠指出，除了量測方式有改之外，內部因應作業也有調整，當司機員、行控中心確定事故主因為絕緣失效，當時會視火勢情況有不同處理， 若是大火會站長、司機員滅火，小火則允許列車以限速40公里通過，後續每班車都會用手動駕駛的方式進行監控。

至於為何未依程序通報地方監理機關，洪明遠則說，調整作業程序後，這次事故處理時間僅花4分鐘，由於沒有超過5分鐘，因此沒有向上通報交通局、交通部，但後續事故檢討會依程序在時間內給出報告，事後也會加強絕緣量測和基板連結，希望情況不再發生。