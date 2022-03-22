據熟悉相關事務人士透露，義大利政府已經準備為英特爾在該國的新投資資助總額的40%。英特爾計畫在義國建立一晶片封裝和組裝工廠，初步規畫的總投資金額為45億歐元。

根據義國總理德拉吉(Mario Draghi)的計畫顯示，部分歐盟國家已經提出競爭條款，希望能吸引英特爾或其它晶片商到生產成本比亞洲高的歐盟國家進行投資。

義國總理辦公室拒絕證實該消息。

英特爾上周公布了橫跨整個歐洲的800億歐元投資計畫細節，包括初始規畫的逾330億歐元投資。該計畫的焦點是在德國建立一大型的晶片製造工廠；在義大利則成立先進封裝和組裝工廠，可能投資金額在約45億歐元。

義大利工廠預計將在2025年至2027年之間投產，該廠將在供應商和合作夥伴之間創造約1500個直接就業機會，和3500個額外的就業機會。

如果義國政府提供英特爾資本支出的40%補助，這將讓該投資相比於亞洲地區的投資更具競爭力。據消息人士指出，義國政府正在與歐盟談判，歐盟必須審核和批准成員國對英特爾的資助。該人士指出，歐盟最終會決定政府出資多少，他認為會在30~40%之間，可能會接近40%。