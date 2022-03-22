國民黨立委傅崐萁今在立法院質詢行政院長蘇貞昌時，兩度要求蘇揆「腰桿挺直」拿出勇氣跟美國要武器，並喊出要買F-22、薩德、神盾等武器，對此，行政院長蘇貞昌冷回，採購武器政府會縝密考量，「不是委員好像向菜市場點菜」。

傅崐萁表示，詢答過程請行政院長不要實問虛答，也不要破壞議事規則，本院是國會，不是行政院立法科，希望今天詢答行政院院長必須務實在本院做清楚答覆，也不能有反質詢行為，口出惡言行為，呼籲主席維持本院尊嚴跟會場秩序。

傅崐萁指出，看到烏克蘭戰爭慘烈，全世界媒體報導下一個恐是台灣，為保護台灣人民安全，行政院到底如何在台灣發生戰爭時，要如何防衛，政府不用再閃躲，務實地說防衛方式，現在日本、南韓，都有與美國簽訂安保協議，「我們什麼時候可以跟美國簽台美安保協定？」

蘇貞昌表示，台灣從方方面面整備訓練，這次俄羅斯入侵烏克蘭，更組成專案學習就相關事項借鏡，也感謝立法院通過預算，無論從戰機、戰備、武器、防衛充實，甚至修法對萬一發揮戰爭，全民應有的準備，強調台灣目前跟美國雖然沒有安保協定，但美國一再宣布雙方關係堅若磐石。

傅崐萁指出，拜登總統說美國、烏克蘭友誼堅若鋼鐵，超過磐石，卻仍然沒有出兵，希望台灣有最好的防衛武器，在野黨的聲音都是希望強化國防，讓院長在採購勝都更有所本，希望政院腰桿挺直，跟美國大聲說，為什麼我們不能有F-22戰機？薩德反導彈系統？神盾戰鬥系統？SM-6飛彈？

他說，世界軍備競賽已經很明顯突破，美國大權早就不存在了，不敢輕啟戰端，否則是世界性毀滅，俄羅斯正式攻擊烏克蘭，都是台灣無法防備的，請院長抬起臂膀、腰桿請直，跟美國人大聲講我們要買這些武器，有沒有這個勇氣？

蘇貞昌說，勇氣始終不減，但要跟美國要什麼武器，會縝密考量，不是好像在菜市場點菜；傅崐萁怒嗆，請不要這麼粗俗、粗鄙的語言，請不要用在立法院；蘇則說，用閃躲的語言是更粗俗、更不敬。