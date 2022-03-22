直播》和平醫院護理師確診 全院普篩 陳時中最新說明 。(中時新聞網youtube)

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增10例本土個案，其中6例與嘉義婚宴群聚相關，3例與和平醫院相關，1例與遊覽車旅行團相關，嘉義婚宴群聚個案，有4人與最早發病的雲林個案22137相關，包含他的太太、兩名友人以及一名朋友的同事。

另兩人分別為案21916（也是退休校長）、22013（未出席婚宴）的同住家人（女兒），最後一例是北市個案22039的女友案22224。

和平醫院部分共增三例確診者，其中一人為該院護理師，另兩人為護理師丈夫、兒子，護理師發病前3月18日篩檢陰性，18至19日上大夜班，曾接觸過兩名境外移入個案。

指揮中心說，該護理師接觸過了兩名個案，來自美國與馬來西亞，其中美國的Ct值30，N抗體陽性、馬來西亞的Ct值14但N抗體陰性，推斷感染源來自馬來西亞。

外傳該護理師十多年前曾感染SARS，但指揮中心表示，該個案曾被通報SARS，但非確診個案。

圖為嘉義婚宴群聚座位圖。(指揮中心提供)

此外，今天境外移入79例，26例為航班落地採檢陽性；另確診個案無新增死亡。