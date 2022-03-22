台北市未成年無照駕駛猖獗，北市警局交通大隊於今年1月執行「未成年無照駕駛移置保管車輛」執法專案，據統計，1、2月共有450件未成年無照駕駛舉發案，其中移置保管車輛共計68件、事故計有23件，與去年同期47件事故相比下降約5成。

青少年無照駕駛日漸猖獗，根據交通警察大隊統計，去年未成年無照駕駛事故案有232件，造成1死、172傷，其中1名17歲青少年，於去年6月23日在北投區騎機車時與其他車輛碰撞，經送醫後宣告不治，造成家屬終身遺憾。

交大執法組長黃孝勳指出，無照駕駛者本身好奇心強、欠缺自我控制能力及不熟悉交通安全規則，缺乏安全防禦駕駛觀念，因此出現超速、闖紅燈、任意變換車道及轉彎未依規定等不當駕駛行為，去年上半年就有2078件無照違規案，常造成嚴重傷亡事故，但開罰無法有效嚇阻。

黃孝勳說，期望只好藉由移置保管車輛手段，強化車輛所有人管理責任，一方面提醒家長多關注子女在外駕駛情況，一方面也是要求滿18歲友人別輕易借車，加強防範未成年交通事故發生。

警方本次將祭出「重罰＋扣車」策略，當攔查到未成年無照駕駛時，首先會依道路交通管理處罰條例第21條規定，處6000元至1萬2000元罰鍰，同時移置車輛至安全處保管；若家長或車主知情卻未勸阻，則依同法加開車輛所有人6000元至1萬2000元罰鍰，該車也將記違規1點。

交大呼籲，部分青少年貪圖一時方便，尚未考取駕照便騎、駕車上路，警方除依法舉發移置保管車輛、通知家長、學校管教，也要求家長應善盡責任，保護青少年和其他用路人安全。