蔡英文總統今天上午偕同賴清德副總統，與馬紹爾總統柯布亞雙邊會晤，宣布兩國將成立「臺馬氣候變遷調適應變基金」及完成「臺馬農業合作協定」的修訂。柯布亞則透露，他會交付蔡英文總統一份馬紹爾政府與人民的共同決議，敦促聯合國立即採取行動，終結將臺灣排除在外的不當舉措。

柯布亞之前曾訪問臺灣，此次首度以總統的身分來訪，蔡英文致詞時表示，臺灣和馬紹爾群島都是熱情良善的海洋國家，有共通的南島文化，並且共享民主、自由、人權等普世價值。也透過每次的交流互動，激盪出更多的火花，在農業、公衛、基礎建設以及潔淨能源等領域，創造許多的合作契機。

過去幾年來，全球都面對極端氣候和疫情的挑戰，她說，臺灣和馬紹爾群島共同面對問題，持續深化合作。「我們深刻理解，極端氣候及海平面上升等現象，是太平洋島國國家發展的首要隱憂」。

蔡英文當場宣布將成立 「臺馬氣候變遷調適應變基金」，未來兩國將在綠能基礎建設、防災警示系統，以及人員的培訓上，有更多的交流合作，共同建立「有韌性的調適應變體系」。

她指出，這次柯布亞的來訪，也是一趟生態永續之行，將參訪臺灣的綠能產業及防災機構。這次訪問期間，兩國也會完成「臺馬農業合作協定」的修訂，將農業合作計畫進一步拓展到馬紹爾群島的外島，讓兩國的糧食安全合作，提升到新的階段。

馬紹爾群島取得今年「南島民族論壇」的主辦權。蔡英文表示，期待臺灣可以和其他太平洋島國，共同參與盛會，持續把彼此豐富的文化經驗分享出去。未來，臺灣也會和馬紹爾群島攜手努力，為兩國的永續發展，打下穩固的基礎，也一起為全球的進步繁榮，做出更多的貢獻。

隨後，柯布亞致詞時表示，臺灣是馬紹爾群島的重要友邦，兩國邦誼從24年前建交至今，不斷成長茁壯，對於兩國努力強化並推動民主、人權等共同價值，令他感到相當自豪。此次來訪，不僅彰顯兩國強健邦誼，也將表達對於臺灣參與國際組織的堅定支持。

柯布亞總統稱許臺灣人民在COVID-19疫情期間及在烏克蘭危機中，對友邦及國際社會的人道貢獻。稍晚，他會交付蔡總統一份馬紹爾政府與人民的共同決議，此項決議重申馬紹爾群島政府對臺灣的支持，並敦促聯合國立即採取行動，終結將臺灣2300萬人民排除在外的不當舉措。

柯布亞還以中文向蔡英文總統說「謝謝你」，並感謝臺灣政府與人民對訪問團的歡迎與款待，他也相當期盼後續的雙邊對話，並期盼與臺灣進一步深化兩國間的邦誼。