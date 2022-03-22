5歲就出道的超萌雙胞胎「左左右右」，在2014年因翻唱韓國女團Crayon Pop《bar bar bar》爆紅，不僅登上許多大型綜藝節目，更4度受邀參演於美國電視脫口秀節目《艾倫秀》。暌違多年，姊妹倆在21日現身中天綜合台《小明星大跟班》，如今13歲的2人身高抽高不少，外表則是和當年出道時一樣可愛。

兩人在受訪時透露目前就讀女校國中，平日都是住校生活，活潑的兩人在休假日回家時還會被爸媽虧，「好想回到平日生活，我們兩個時光比較快樂」，她們表示同學、老師們都認識她們，教官更曾在大禮堂播放她們小時候的表演影片，讓兩人直呼很尷尬、害羞。公民老師也會在課堂上播放兩人的表演影片長達30分鐘，隨後還要兩人上台跳舞。兩人極度相似的外型常讓兩人的班導搞混，最後還決定統一用「左右」來稱呼。對於未來的規劃，姊妹倆坦言很想回到舞台上繼續跳舞，但目前最大的心願是成為舞蹈老師，目前也陸陸續續的參加街舞比賽。

兩人正值情竇初開的年紀，被問到會不會想談戀愛時，兩人相當有默契地搖頭，「要提早半小時起床打扮，回家還要卸妝」，兩人也爆料身邊同學會因為跟男朋友吵架所以心情不好，直言交男友真的太麻煩。至於在學校的成績，姊妹倆都坦言是妹妹成績比較好，兩人年級總排名還曾差距70名過，就連班導都曾要妹妹多教姊姊功課。