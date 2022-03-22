貼心的員警請民眾先到派出所內用餐，並代為協助處理相關事宜。（警方提供）

東勢分局茅埔派出所警員張鈞萍21日中午1時分許，執行勤務行經東勢區東關路五段與上城街口時，發現路旁一輛白色自用小客車車底下有一攤水，車頭引擎蓋打開，一位男子正在查看車輛，婦人及小孩二人則一臉驚慌無奈蹲坐在車旁，員警見狀主動詢問關心。

警方指出，原來是該輛車的水箱破掉漏水造成儀表板溫度高升，無法再行駛。三人當下不知所措外，也因過中午時段尚未用餐而飢腸轆轆，員警先請其至派出所內用餐，另一方面協助通知拖吊車拖吊排除困境。

警方說，家住南屯區44歲劉姓駕駛自小客車搭載72歲母親及9歲孩童至谷關遊玩，返程沿東關路往東勢方向回家路途，發現車輛儀表板異常升溫，立即駛靠路旁檢視，驚見車輛水箱破裂不斷漏水，三人不知如何處理而感到手足無措？

正巧員警行經主動上前關心詢問，並請其至派出所休息，代叫便當用膳及通知拖吊車來拖吊故障車；員警親切提供協助之舉令人倍感窩心，臨走前不斷對員警頻頻道謝。

茅埔派出所長劉國富強調，員警主動積極為民服務足為同仁表率，警方也呼籲，行車前應檢查水箱及車況，平常做好保養工作，如不幸遇拋錨，盡速將車移至路旁安全地方再行處理維修，否則造成二次車禍事故，屆時因小失大，得不償失。