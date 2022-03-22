上海市22日舉行疫情防控工作記者會，針對21日上海新增本土確診病例31例、無症狀感染者865例，無症狀感染者居多現象，市疾控中心主任付晨指出，根據大陸國家標準，無症狀感染者是指新冠病毒病原學檢測呈陽性但沒有相關臨床表現的人員，主要通過密切接觸者和密接的密接、入境人員、高風險職業人群以及人群篩查的途徑來發現的。無症狀感染者比例的多少，與病原學特點、人體抵抗力、疫苗接種、發現方式等有關。

付晨說明，一是病原學特徵。上海市本輪疫情的新冠病毒分型為Omicron變異株BA.2亞型，其特點為隱匿性強、傳播速度快、潛伏期短、臨床症狀不典型，目前大陸主要的流行株是Omicron變異株。近期，大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會也介紹了，全大陸目前在院感染者輕型和無症狀感染者比例超過95％以上。

二是關於感染人群的年齡特點。上海市本輪疫情感染者的平均年齡40.6歲，中位數年齡40歲，60歲以下的比例占84.5％，感染者總體以中青年為主，健康狀況良好，機體抵抗力較強。相應的，無症狀的比例也較高。

三是與大規模疫苗接種有關。目前，上海市新冠疫苗接種總量已超過5500萬劑次，2200多萬人完成全程接種，1100多萬人完成了加強針接種。本輪疫情感染者絕大多數都已經全程接種過新冠疫苗，人群免疫力在增強，無症狀感染者比例也會增多。

四是與感染者的發現方式有關。有症狀的感染者往往是在出現症狀，因症就診過程中在醫院發熱門診或者藥店被監測哨點發現。而無症狀感染者主要通過核酸檢測、人群篩查等方式發現。近期上海們集中開展了區域網格化的核酸篩查，發現了一定數量的陽性感染者，其中包括處於潛伏期和早期的無症狀感染者。

付晨說，隨著疾病的發展，有部分無症狀感染者會表現出臨床症狀而轉為確診病例，這是一個動態變化的過程。同時，無症狀感染者也具有傳染性。所以借此機會再次提醒廣大市民朋友，在日常生活中戴口罩、勤洗手，減少聚集，保持社交距離，養成良好的生活方式，加強個人防護。