LED封裝模組供應商立碁(8111)業內外皆美，去年度獲利大增，去年單季、年度EPS、派利均創下新高紀錄，每股盈餘達3.61元，擬配息2.1元，現金殖利率8.51%。周二股價量增亮燈，午後衝上27.10元漲停價，成交量勁增十倍，重返月線、登一個月來高價。

立碁2021年轉型奏效，加上上季立基光能(昆山)處分利益入帳挹注，業內外皆美，去年營業收入11.18億元，年增18.18%，營業毛利4億元，毛利率35.8%，年減0.14個百分點，營業利益1.56億元，營益率13.97%，年減0.95個百分點，稅前淨利4億元，本期淨利3.93億元，歸屬於母公司業主淨利3.94億元，年增192.19%，基本每股盈餘3.61元，直逼前三年EPS加總的3.74元。公司董事會決議股利分派，110年度盈餘分配之現金股利2.1元，去年EPS、派利均創下歷史新高，以周一收盤價24.65元計算，現金殖利率8.51%。公司並於6月9日召開股東會，地點位於新北市樹林區博愛街238號。

立碁去年第四季因出售子公司全數股權，上季營收2.71億元，季增0.1%、年增5.39%，毛利率31.11%，季減6.46個百分點、年減4.04個百分點，營益率2.18%，季減14.78個百分點、年減12.88個百分點，獲利2.51億元，季增364.3%、年增847%，每股盈餘2.3元，單季等同於前5季加總，並創下單季新高紀錄。

立碁之重要子公司APOLLO SOLAR LIMITED，董事會決議發放110年股利，現金股利268萬美元。APOLLO SOLAR LIMITED亦公告董事會決議現金減資案，其因為大環境改變營運資金減少，故辦理現金減資退還部份股款予最終母公司，減資金額為1159.9萬美元，減資比率99.99%，減資後股本為1000美元。

立碁去年獲利締新猷，擠進LED族群前三強，目前EPS排名僅次弘凱(5244)的5.05元，也超前富采(3714)的3.21元。立碁今年前2月營收年減10.59%，展望今年，立碁表示，電動自行車、機車模組、SIP封裝等相關應用需求預估仍強勁，訂單能見度不遜色，但是大環境變數仍存在，包括客戶端受缺料、塞港、俄烏戰爭影響拉貨力道減，因此對景氣暫時先以保守看待，短期業務仍須觀察。

立碁先前也切入元宇宙商機有成效，與歐美客戶共同開發AR/VR擴增實境光學模組，開始進入驗證階段。