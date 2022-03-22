速水茂虎道希望有機會也能開餐車到台灣環島。（ABC電視台提供）

速水茂虎道認為做飯時的自己最帥氣。（ABC電視台提供）

日本「帥主廚」速水茂虎道確診康復後，主持新節目《速水茂虎道的移動廚房》即將開播，近日抽空接受台灣媒體視訊聯訪，坦言前段時間真的滿辛苦的，「現在身體狀況很好，謝謝大家對我的關心」，身為火鍋控的他，對於台灣的麻辣鍋念念不忘，每個月也都會至少造訪2次火鍋店，不忘笑喊「染疫期間我有吃火鍋來保養身體，讓身體變得更健康」。

提到最近熱衷的料理，他說「剛好前幾天吃了北京烤鴨，在家也會自己做滷肉飯，之前第1次在台灣吃到菜脯蛋，裡面有蘿蔔乾，我很喜歡那一道菜，在家也會自己試著做，也很想知道台灣現在流行什麼美食」，透露台灣料理已經成為他生活中的一部分，自己早餐也會吃台灣的飯糰、甜豆漿等，唯一抗拒的就是臭豆腐，「我第一次去九份很期待，沒想到在入口就聞到臭豆腐的味道，在很期待的狀態下聞到這種味道，讓我變得很抗拒」，但有機會還是希望可以挑戰一下。

他在甫播畢的日劇《如果，有一所高中只有帥哥》中飾演帥哥選拔大會的教練「風間勇氣」，他自信笑回「因為我本人就是帥哥，所以我想不用做任何準備就直接上場」，並提到最近在大掃除時，也發現以前就演過超帥男公關，不忘分享劇中很多屬於帥哥才能說的台詞，他也曾經歷過，所以感覺很真實，「像是長太高了被門拒絕，還有像是喜歡我的女生會和朋友商量怎麼辦，結果那朋友也喜歡上我，那朋友也很困擾，就去跟媽媽商量，結果媽媽也喜歡上我」。

速水茂虎道雖然平常會認可自己的外貌，「穿衣服時覺得今天搭配真帥呀」，也會為了維持帥哥的形象，每天都很認真洗臉跟保養，但他也趕緊解釋「但不會每天都一直照鏡子，覺得『哎呀，我真的很帥呢』，也沒有感覺自己特別帥的一個瞬間」，若真的要選的話，他認為是做料理的時候，「覺得自己做菜時好像人格會有點改變，做出很美味、很成功的料理時，那瞬間的我是最帥的」。

他在新節目《速水茂虎道的移動廚房》中，將開著餐車到日本各地做料理，這讓喜歡做菜也愛旅遊的他非常開心，除了有在計畫做些台灣料理給當地人吃外，他也曾跟節目組提議，希望有機會能到台灣拍攝，「但我好像要先考到國際駕照，還有之前有說過我想去但還沒去過的台南」。聊到一半，他突然想到之前在電視上看到台灣特輯，「有個牛奶鴛鴦鍋，會把熊形狀的白色東西加進湯裡，那個熊就會變成濃湯，讓我覺得很新奇想吃看看，那麼可愛的小熊就這樣融在裡面了，感覺很有趣」。

另外，聽到台灣記者向他分享大S與具俊曄因20年未換的電話號碼連絡到彼此後火速結婚，彷彿偶像劇般的愛情故事，速水茂虎道說「我可能沒有到20年那麼久，但大概10年以上沒換過。最近因為疫情，不太會打電話問朋友要不要見面，聯絡次數變少了，不過用社群網站的頻率變多了。」訪問尾聲他表示真的很希望再來台灣，與媒體們面對面坐下來聊天，並體貼要大家保重身體，結束前還不改搞笑本色，神回一句：「我的電話號碼也不會變，所以請保持聯絡！」